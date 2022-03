কলকাতা, 21 মার্চ : বিধানসভায় এবার আসন বদল হল বিজেপির চার বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের (four BJP MLAs seats have been Changed in Assembly) ৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন বিজেপির টিকিটে জয়ী এই চার বিধায়ক ৷ এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই সোমবার বিজেপির বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের আসন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় । এর আগেই আসন বদল হয়েছিল আরেক বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়ের ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও চার বিধায়কের নাম ৷

এদিন যে চার বিধায়কের আসন বদল হল তাঁরা হলেন, রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, বাগদার বিশ্বজিৎ দাস, বিষ্ণুপুরের তন্ময় ঘোষ এবং কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায় ৷ বিধানসভা এখন থেকে অধিবেশন কক্ষের 67 থেকে 71 নম্বর আসনেই বসবেন মুকুল রায়-সহ এই পাঁচ বিজেপি বিধায়ক ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে এই আসন বদলের কথা ঘোষণাও করা হয়েছে বিধানসভা কক্ষে ।

সোমবার বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতেই দেখা যায় আসন বদল করা হয়েছে এই বিধায়কদের । পরে অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন বিজেপি বিধায়কের তরফ থেকে তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল । মূলত এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁদের আসন বদল করা হচ্ছে । তিনি জানিয়েছেন, এখন থেকে 67 থেকে 71 নম্বর আসনেই বসবেন এই পাঁচ বিজেপি বিধায়ক । এত দিন তাঁরা বসতেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ডান পাশের ব্লকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতে । কিন্তু এবার তাঁদের আসন দেওয়া হয়েছে বিরোধী দলনেতার বাঁ পাশের তিন নম্বর ব্লকে ।

উল্লেখ্য,বিধানসভার চলতি অধিবেশনের ফাঁকেই দিন কয়েক আগে কৃষ্ণ কল্যাণী, বিশ্বজিৎ দাস, তন্ময় ঘোষ ও সৌমেন রায় বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, বিরোধী দলনেতা তাঁদের হুমকি দিয়েছেন ৷ বিষয়টির ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করছে বিধানসভার প্রিভিলেজ কমিটি ৷ তবে এই তদন্ত চলাকালীন যাতে নতুন করে কোনও সমস্যা না তৈরি হয় সেই জন্য আগেভাগে এই বিধায়কদের আসন বদলে দিলেন অধ্যক্ষ ।

এদিন তাঁদের আসন বদল প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, "বিরোধী দলনেতার হুমকি দেওয়ার বিষয়টি আমরা অধ্যক্ষের নজরে এনেছি । অধ্যক্ষ নিজেও বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক তদন্তে দেখেছেন অভিযোগের সারবত্তা রয়েছে । তাই আজ তিনি আসন বদল করে দিয়েছেন ।" বিধায়কদের এই আসন বদল প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা মিহির গোস্বামী বলেন, "ওই বিধায়করা দলবদল করে অনেক আগেই তৃণমূলে চলে গিয়েছেন । তাই ওঁরা কোথায় বসলেন তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই । বিরোধী আসনে বসে তো আর সরকারের ভজনা করা যায় না ।"