কলকাতা, 15 জানুয়ারি : রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত ৷ হাইকোর্টের গুঁতোয় শনিবারই রাজ্যের চার পৌরনিগম নির্বাচন তিন সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ একইদিনে রাজ্যে কোভিড-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বা গাইডলাইনের মেয়াদও বাড়ানো হল ৷ তবে 16-31 জানুয়ারি রাজ্যে যে কোভিড গাইডলাইনের নির্দেশিকা জারি করেছে সরকার, তাতে শিথিলতা আনা হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে (WB government announce some relaxations on COVID restrictions) ৷ নয়া বিধিনিষেধে ছাড় দেওয়া হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান এবং মেলা আয়োজনে ৷

সর্বোচ্চ 200 জন বা ম্যারেজ হলের ধারণক্ষমতার 50 শতাংশ, এর মধ্যে যে সংখ্যাটি কম, ততজনকে নিয়ে আয়োজন করা যাবে বিবাহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান (Marriage related functions shall be allowed with a maximum of 200 people at a time or 50% seating capacity of the hall) ৷ একইসঙ্গে খোলা মাঠে মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমতি দিল রাজ্য সরকার ৷ তবে কঠোর বিধিনিষেধ মেনেই মেলা আয়োজন করতে হবে বলে গাইডলাইনে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (fair may be allowed in open air venue in a very restricted manner) ৷

করোনার তৃতীয় ঢেউ এবং নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের ধাক্কায় গত 2 জানুয়ারি রাজ্যে নতুন করে গাইডলাইনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ৷ 15 জানুয়ারি পর্যন্ত ঘোষিত গাইডলাইনে রাজ্যে সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ পাশাপাশি 50 শতাংশ হাজিরা নিয়ে সরকারি অফিস চালানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল সেখানে ৷ এছাড়া জিম, সুইমিং পুল, সেলুন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ লোকাল ট্রেনের ক্ষেত্রেও ঘোষিত হয়েছিল বেশ কিছু গাইডলাইন ৷

পরবর্তীতে যদিও সেলুন খোলার বিষয়ে গাইডলাইনে শিথিলতা আনে সরকার ৷ সর্বশেষ লোকাল ট্রেনের সময়সীমা সন্ধে 7টা থেকে বাড়িয়ে রাত 10টা করা হয় ৷ শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্যে আসন্ন চার পৌরভোটের নয়া নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে ৷ 22 জানুয়ারির পরিবর্তে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে চার পৌরনিগম নির্বাচন ৷