কলকাতা, 5 জুন: সঙ্গীতশিল্পী কেকের মৃত্যু নিয়ে নানা রকম বিতর্কে সরগরম রাজ্য রাজনীতি । উঠছে নানা প্রশ্ন । অনুষ্ঠানের দিন বিশৃঙ্খলা নিয়ে চর্চা হয়েছে রাজনৈতিক মহলে । রাজ্যের শাসক দল যদিও একে আকস্মিক ঘটনা বলে যাবতীয় বিতর্ক উড়িয়ে দিয়েছে । অথচ এই নিয়ে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা থামার নাম নেই । সেই বিতর্কে এ বার যুক্ত হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor on death of KK)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি (War of words between governor Jagdeep Dhankhar and TMC)।

তাঁর অভিযোগ, কেকের অনুষ্ঠানের দিন ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ । কেকের মৃত্যু প্রসঙ্গে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর বলেন, "সঙ্গীত শিল্পী কেকে-র মৃত্যু সত্যিই বেদনাদায়ক । অনেক ভিডিয়ো আমার কাছে এসেছে । যাতে স্পষ্ট, আয়োজকদের অসাবধানতা ও অব্যবস্থার জন্যই এমনটা হয়েছে । কী ভাবে ভিড় সামলাতে হবে তা আগে থেকে ঠিক করা উচিত ছিল । প্রতিক্ষেত্রেই চূড়ান্ত গাফিলতি ছিল ।"

যদিও রাজ্যপালের (KKs death controversy) এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর চুপ করে বসে থাকেনি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও । এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে আক্রমণ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ । সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "কেকে’র মৃত্যু নিয়ে রাজ্যপাল যা বলছেন তা সীমাহীন বাড়াবাড়ি । এটা একটা অনভিপ্রেত ঘটনা । কেকে অসুস্থ ছিলেন । কিন্তু, তা শেয়ার করেননি তাঁর ম্যানেজারের কাছে । কেউ কোনও অভিযোগ করেননি উদ্যোক্তাদের কাছে । এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক, কুরুচিকর রাজনীতি করছেন রাজ্যপাল । চরম দুঃখজনক ঘটনা । কুরুচিপূর্ণ রাজনীতির পরিচয় । এটা রাজভবনেরও লজ্জা ।"

শুধু কুণাল ঘোষ নন, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও এই নিয়ে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন । তিনি জানান, "গান গাওয়ার সময় স্বাভাবিক ছিলেন কেকে। তিনি কোনওভাবেই তাঁর অসুস্থতার কথা কাউকে জানাননি । হোটেলে গিয়ে অসুস্থ হন সঙ্গীতশিল্পী ।" ফিরহাদের কটাক্ষ, "রাজ্যপাল যদি জানতেন কেকে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, তাহলে কেন প্রশাসনকে ডাকলেন না ।"