কলকাতা, 30 ডিসেম্বর : কলকাতা পুলিশের নতুন নগরপাল হলেন বিনীত গোয়েল । দীর্ঘকাল একাধিক জেলা এবং পুলিশ কমিশনারেট দায়িত্ব সামলেছেন 1994-এর ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার (Vineet Goyal becomes the New CP of Kolkata) ।

বিনীত বর্তমানে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্সের (STF) অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (ADG) ৷ উল্লেখ্য, সম্প্রতি সাপুরজির আবাসনে এনকাউন্টারের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেয়েছিল এসটিএফ ৷ এর আগে কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক পদে ছিলেন তিনি । পরে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল হিসেবেও বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন ।

বছর শেষের দিনেই (31 ডিসেম্বর, 2021) কলকাতার নগরপাল পদ থেকে অবসর নেবেন সৌমেন মিত্র ৷ পরবর্তী সম্ভাব্যদের তালিকায় নাম ছিল জ্ঞানবন্ত সিংয়েরও (Gyanwant Singh) ৷ তাঁকে পেছনে ফেলে বছরের শুরুতেই তাঁর ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলাবেন বিনীত গোয়েল ৷