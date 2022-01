কলকাতা, 5 জানুয়ারি : রাজ্যে বাড়তে থাকা করোনা পরিস্থিতি এবং ওমিক্রন আবহে আসন্ন রাজ্যের চার পৌর নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ আসন্ন পৌরভোটের রূপরেখা তৈরিতে আজ দফায়-দফায় বৈঠক করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস। বৈঠক শেষে জানা যায়, কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, রাজ্য পুলিশ দিয়েই করানো হবে ভোট (Upcoming municipal elections in WB will organize by the help of the state police)

যদিও এমতাবস্থায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত করোনা-বিধি নিষোজ্ঞা কঠোরভাবে মানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে। স্বাস্থ্যবিধি মানা না হলে বিপর্যয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন। এছাড়া 17 থেকে 21 জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটকর্মীদের টিকাকরণ, পাশাপাশি 100 শতাংশ বুথেই সিসিটিভির ব্যবস্থা থাকবে বলে জানানো হয়েছে কমিশনর তরফে। প্রতিটি বুথেই মোতায়েন থাকবে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। আগামিকাল অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার থেকেই সব পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

তবে জানা গিয়েছে, যে 12 জন পর্যবেক্ষকের কাঁধে এই দায়িত্ব ছিল, তাঁদের মধ্যে ইতিমধ্যেই 5 জন পর্যবেক্ষক করোনায় আক্রান্ত (Five observers among twelve are COVID effected)। অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারের সভার ক্ষেত্রেও নিয়মের রদবদলের ভাবনা কমিশনের। প্রচার সভায় 500 জনের বদলে 200 জনের জমায়েতের চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ৷ এদিকে আজ বালি পৌরসভার খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। তবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী 21 জানুয়ারি।