কলকাতা, 22 মার্চ : রামপুরহাট কাণ্ডে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal LoP Suvendu Adhikari demands Central Govt Intervention on Rampurhat Incident) । বিধানসভায় তাঁর বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে রামপুরহাট কাণ্ড নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হল (Union Home Ministry seeks Report from Mamata Govt on Rampurhat Incident) ।

সূত্রের খবর, 72 ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যকে এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে ৷ পাশাপাশি জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলও আসছে রাজ্যে । এই প্রতিনিধি দলে থাকবেন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার আধিকারিকেরা । তারা এলাকা ঘুরে গিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেবে ।

প্রসঙ্গত, এদিনই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছিলেন । তিনি দাবি করেছিলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মৃতের সংখ্যা কমিয়ে দেখানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে । আসলে গোটা ঘটনাটা ধামাচাপা দিতে চাইছে রাজ্য । এই অবস্থায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি করেন তিনি ।

যদিও এর পালটা হিসাবে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, আসলে রামপুরহাটের ঘটনা বিরোধীদের রাজনৈতিক চক্রান্ত । রাজ্যের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে (Partha Chatterjee claims that Rampurhat Incident is Political Conspiracy to defame Bengal Govt) ।

এদিন বিজেপির রাষ্ট্রপতি শাসন বা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিজেপি ঝোপ বুঝে কোপ মারার চেষ্টা করছে । এই পরিস্থিতিতে তারা রাজ্যপালকে ফোন করছেন ৷ তাঁর কাছে যাচ্ছেন । অথচ ইতিমধ্যেই বিধানসভার ভিতরে এই নিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ।’’

পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিজেপি চাইলে রাষ্ট্রপতি শাসন বা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চাইতে পারেন । 2014 সাল থেকে বারবার এই কথা শুনে আসছি । কিন্তু ওরা ভুলে গিয়েছেন 200 পারের বদলে ওদের গঙ্গা পার করে দিয়েছে মানুষ । কাজেই তারা সব কিছুই চাইতে পারেন ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসছে বাংলায় । কেরলে পরিযায়ীরা মারা গেল কেন্দ্রীয় টিম গিয়েছিল, রাজস্থানে যা হচ্ছে কেন্দ্রীয় টিম যায়, দিল্লিতে যা হয়, কেন্দ্র ব্যবস্থা নেয় । আসলে মমতার আমলে যে সুখ রয়েছে, তা বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি ৷’’

