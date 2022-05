কলকাতা, 6 মে: সম্প্রতি কলকাতার দুর্গাপুজোকে বিমূর্ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতীক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো । বিশ্বমানের এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত পুজো কমিটির কর্মকর্তা থেকে শুরু করে শিল্পী ও কলকাতাবাসী (Artists, Durga puja committees unhappy)। ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতির কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে (UNESCO Durga Puja)৷

আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তবে সেখানে আমন্ত্রণ পাননি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুধু তিনিই নন, কলকাতার মহানাগরিক, শহরের দুর্গাপূজা কমিটির কর্মকর্তা, শিল্পী কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ (Artists Durga puja committees are also not invited)৷ তাই প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন শিল্পীরা (Mamata Banerjee is not invited at Centre's cultural event)৷

কলকাতার পুজো কমিটিগুলির যৌথ মঞ্চ ফোরাম ফর দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক শাশ্বত বসু ক্ষোভের সুরে জানান, "কলকাতা পুজো কমিটিগুলির এবং শিল্পীদের লাগাতার চেষ্টায় কলকাতার দুর্গোৎসব ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে । আর তাকে বিশ্বমানের গড়ে তুলতে যাঁর নাম না নিলে অপরাধ হয়, তিনি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর জন্যই আজ ইউনেস্কোর এই সম্মান কলকাতার দুর্গাপুজো পেয়েছে । আর সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই এই অনুষ্ঠান থেকে ব্রাত্য রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার । আমরা তো তাঁর অনেক পরে । তাই আমরা আজ প্রতিবাদ জানাব অভিনব কায়দায় ।"

ক্ষুব্ধ শিল্পী-কমিটিগুলি

প্রখ্যাত শিল্পী সনাতন দিন্দার গলাতেও একই সুর শোনা গিয়েছে ৷ এই ঘটনায় নিন্দা করে তিনি বলেছেন, "পক্ষ-বিপক্ষ নয়, আজকে দুর্গাপুজো যে বিশ্বমানের স্বীকৃতি পেয়েছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান যথেষ্ট । যাঁরা একসময় বলেছে এই রাজ্যে দুর্গাপুজো হয় না, তাঁরাই আবার এই স্বীকৃতি নিয়ে অনুষ্ঠান করছে ৷ আর সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাত্য । এটা মেনে নেওয়া যায় না ।"