কলকাতা, 29 মে : বাচ্চা কোলে নিয়ে অসহায়ভাবে কিছু খেতে দেওয়ার অনুরোধ ৷ বাড়ির লোক ভিতরে খাবার আনতে গেলে, সেই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে সোনার গয়না, মোবাইল, ল্যাপটপ, ঘড়ি যা হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই নিয়ে চম্পট ৷ গত কয়েকমাস ধরে লেকটাউন এলাকায় এভাবেই মহিলা লুটেরাদের একটি চক্র কাজ করছিল ৷ লেকটাউন থানায় একাধিক অভিযোগও দায়ের হয় এ নিয়ে ৷ অবশেষে সেই চক্রের 2 মহিলাকে বাচ্চা সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Police Arrests Two Ladies with Child on Laketown Theft Case) ৷

প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাড়ির সদস্যরা কোলে বাচ্চা দেখে খাবার দিতে রাজি হয়ে যেত ৷ আর সেটাই ছিল তাঁদের লুঠের প্রধান অস্ত্র ৷ বাড়ির লোক খাবার আনতে ভিতরে লেগেই, হাতের সামনে যা পেত, তাই নিয়ে চম্পট দিত ওই মহিলারা ৷ অভিযোগ বেশকিছু দিন আগে দমদম পার্কে একইভাবে একটি বাড়িতে ঢুকে কয়েক ভরি সোনার গয়না চুরি করে এই চক্রের সদস্যরা ৷ পাশাপাশি, লেকটাউন থানার বেশকিছু এলাকায় এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছিল ৷

তবে, এ বার আর শেষ রক্ষা হল না ৷ পুলিশ গোপন সূত্র মারফত খবর পায় দমদম পার্ক এলাকায় বাচ্চা কোলে নিয়ে দুই মহিলাকে ঘুরতে দেখা গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে লেকটাউন থানার পুলিশ অভিযান চালায় ৷ বাচ্চা সহ দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাঁদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, এটি একটি বড় চক্র ৷ তাঁরা সেই চক্রের সদস্য মাত্র ৷ চক্রে এমন অনেক মহিলা রয়েছে ৷ তাঁদের কীভাবে ? কোথায় পাওয়া যাবে ? আর কোথায় এই চক্র সক্রিয় রয়েছে ? কীভাবে এই চক্র কাজ করে ? এই সব প্রশ্নের জবাব পেতে ধৃতদের জেরা করছে পুলিশ ৷