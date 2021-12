কলকাতা, 12 ডিসেম্বর : রাতের শহরে ফের শ্লীলতাহানি (Molestation in Kolkata) । আর অভিযোগের মুখে খোদ শহরের রক্ষাকর্তারা ৷ তরুণীর অভিযোগ, পুলিশের উর্দি পরে বাইক নিয়ে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে (Two police men are accused of molestation in Kolkata) । তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে কসবা থানার পুলিশ । তবে তাদের নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি পুলিশের তরফে । শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাইপাস লাগোয়া এলাকায় । যদিও ঘটনার সূত্রপাত সল্টলেক করুনাময়ী বাস স্ট্যান্ড ।

লালবাজার সূত্রের খবর, ওই তরুণী আসানসোল থেকে ফিরছিলেন । রাতে করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ডের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন । সেই সময়ে আচমকাই একটি বাইকে চেপে দুই সাদা পোশাকধারী আসেন । নিজেদের পুলিশকর্মী বলে পরিচয় দেন ওই মহিলাকে । পুলিশের গাড়িতেই ওই মহিলাকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে, এমন প্রতিশ্রুতি মেলে ওই দুই ব্যক্তির থেকে । পুলিশ কর্মীর থেকে আশ্বাস পাচ্ছেন মনে করেই নিশ্চিত হয়ে বাইকে উঠে পড়েন ওই তরুণী ।

তাঁর অভিযোগ, সল্টলেক করুণাময়ী থেকে সোজা বাইপাস ধরে বাইকটি । এরপরেই কসবা থানা এলাকার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের উপর একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করতে থাকে ওই দুই উর্দিধারী যুবক । তরুণী পাল্টা চিৎকার-চেঁচামেচি করলে তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করে অভিযুক্তরা । ঠিক সেই সময়ই সেখান দিয়ে যাচ্ছিল কলকাতা পুলিশের একটি মোবাইল ভ্যান । তাঁরাই ঘটনাস্থল থেকে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে এবং সাদা পোশাকের দুই পুলিশকর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ৷ সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের গ্রেফতার করা হয় । নিয়ম অনুযায়ী এই ঘটনার সূত্রপাত যেহেতু বিধাননগর উত্তর থানা এলাকায়, ফলে সেখানেই গোটা অভিযোগপত্রটি পাঠিয়ে দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ ।