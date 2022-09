কলকাতা,11 সেপ্টেম্বর: পথ দূর্ঘটান এড়াতে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। ওয়েস্ট বেঙ্গল মোটর ভেহিকেল টেকনিক্যাল অফিসার্স এবং অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে যাত্রী নিরাপত্তা (Road Safety) নিয়ে এক সেমিনারে অংশ নেন তিনি । সেখানে মন্ত্রী বলেন,"বাইক ও সাইকেল আরোহীরদের নিরাপত্তার বিষয়ে অনেকটা সচেতন হতে হবে। বাইক বা সাইকেল চালাবার সময় ব্যাবহার করতে হবে আইএসআই মার্কা হেলমেট। অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও সঠিক আইএসআই মার্কা হেলমেট পড়া থাকলে প্রাণ বেঁচে যায়। পাশাপাশি নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত ছোট ছোট বিষয় যেমন গাড়িতে উঠলে সিট বেল্ট লাগানো, গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের রাখার মতো বিষয়গুলির উপরেও সমান নজর দিতে হবে।"

এছাড়াও তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষ এবং যাত্রীদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে এমন কিছু বিষয় প্রণয়ন করারও পরিকল্পনা রয়েছে আমদের। রাজ্য গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশে ১৫ বছরের পুরনো গাড়িকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হবে। তবে মানুষের অসুবিধা করে নয়।" পাশাপাশি দূষণ প্রতিরোধের জন্য আরও বৈদ্যুতিক যানবাহনের সংখ্যা আরও বাড়ানোর কথা বলেন তিনি (Use of Electric Vehicles to Increase in Bengal)।