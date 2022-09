কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: বেশ কয়েকটি সবজির দাম কম বেশি হয়েছে। ডিম ও মাংসের দাম স্থিতিশীল। মাছের দাম হরেদরে একই রয়েছে । তাছাড়া বাজার ভেদে দামে তারতম্যও দেখা গিয়েছে । জেনে নিন কী বলছে আজকের বাজারদর ((Know the details of the market price )।



কাঁচা সবজি:

• জ্যোতি আলু: ২৮ টাকা কিলো

• চন্দ্রমুখি আলু: ৩০-৩৫ টাকা কিলো

• আদা: প্রতি কিলো ১০০ টাকা

• রসুন: প্রতি কিলো ৮০ টাকা

• পেঁয়াজ: প্রতি কিলো ২৫ টাকা

• উচ্ছে: প্রতি কিলো ৭০-৮০ টাকা

• কলা: প্রতি পিস ৭- ৮ টাকা

• বেগুন: ৫০ টাকা কিলো

• পটল: প্রতি কিলো ৪০ টাকা

• পাকা পটল: ৮০ টাকা কিলো

• কুদরি: প্রতি কিলো ২০ টাকা

• গাঁটি কচু: প্ৰতি কিলো ৪০ টাকা

• লালবিট: ৩০ টাকা কিলো

• কাঁকরোল: প্রতি কিলো ৩৫ টাকা

• ঝিঙ্গা: প্রতি কিলো ৪০ টাকা

• ঢেঁড়স: প্রতি কিলো ৫০ টাকা

• কুমড়ো: প্রতি কিলো ২৫ টাকা

• লাউ: প্রতি পিস ৩০-৩৫ টাকা

• টমেটো: প্রতি কিলো ৮০ টাকা

• পেঁপে: প্রতি কিলো ২০ টাকা

• চিচিঙ্গা: প্রতি কিলো ২৫ টাকা

• ওল: প্রতি কিলো ৫০ টাকা

• শসা: প্রতি কিলো ৪০ টাকা

• বাঁধাকপি: প্রতি কিলো ৪০ টাকা

• ফুলকপি: প্রতি কিলো ৪০-৫০ টাকা

• বরবটি: প্রতি কিলো ৬০ টাকা

• বিন: প্রতি কিলো ১৬০ টাকা

• গাজর: প্রতি কিলো ৮০ টাকা

• মুলো: প্রতি কিলো ৩০ টাকা

• ক্যাপসিকাম: প্রতি কিলো ১৫০ টাকা

• সজনে ডাটা: প্রতি কিলো ১০০ টাকা

• কাঁচা লংকা: প্রতি কিলো ১০০ টাকা

• পাতি লেবু: ৩-৫ টাকা পিস

• লোটে শাক: ৫ আঁটি

• কলমি শাক: ৫ আঁটি

• কুলেখাঁড়া: ৫ আঁটি

• পুঁই শাক: ২০ টাকা কিলো



মাছ

• রুই: ১৬০-২৫০ টাকা কিলো

• কাতলা: ২০০-৪৫০ টাকা কিলো

• ভেটকি: ৪০০-৫৫০ টাকা কিলো

• ইলিশ: ৪০০-১৫০০ টাকা কিলো

• তেলাপিয়া: ১০০-১৫০ টাকা কিলো

• বাটা: ১২০-১৫০ টাকা কিলো

• ভোলা: ১৫০-২২০ টাকা কিলো

• ট্যাংরা: ৩৫০-৪২০ টাকা কিলো

• মৌরালা: ২৪০-২৮০ টাকা কিলো

• পাবদা: ৩৮০-৭২০ টাকা কিলো

• পমফ্রেট: ৩৭০-৬০০ টাকা কিলো

• পার্শে: ৩৫০-৪০০ টাকা কিলো

• গলদা চিংড়ি: ৭০০-৮৫০ টাকা কিলো

• বাগদা চিংড়ি: ৩৫০-৪৫০ টাকা কিলো



ডিম

• পোল্ট্রি: ১১ টাকা জোড়া

• দেশি মুরগি: ১৬-১৭ টাকা জোড়া

• হাঁস:১৮-২০ টাকা জোড়া



মাংস

• পোল্ট্রি: কাটা ২২০ টাকা কিলো

• পোল্ট্রি: গোটা ১৬০ টাকা কিলো

• ব্রয়লার: কাটা ১৬০ টাকা কিলো

• ব্রয়লার: গোটা ১৬০ টাকা কিলো

• ছাগল: ৭৬০ টাকা কিলো