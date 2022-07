কলকাতা, 30 জুলাই: চাকরি প্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ ঘিরে যখন রণক্ষেত্র তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের অফিস ঠিক তখনই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের তরফে সমস্যা সমাধানে আরও কিছুটা সময় চাওয়া হল ৷ সাংবাদিক সম্মলন করে শনিবার তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান তাঁদের আরও খানিকটা সময় দিতে হবে (TMC leader Kunal Ghosh said government is trying to solve the issue ) ৷ অভিষেক নিজে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন ৷ তবে গোটা প্রক্রিয়াটাই খুব জটিল বলে সমাধান করতে সময় লাগবে ৷

পাশাপাশি শিক্ষক পদে চাকরির দাবি নিয়ে আরও যাঁরা অভিষেকের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁদের স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কুণাল ৷ পরে একটি টুইটে চাকরি প্রার্থীদের কাছে তাঁর আবেদন, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা অকারণে আপনাদের উত্তেজিত করতে চাইছেন ৷ কিন্তু আপনারা তাঁদের প্ররোচনায় পা দেবেন না ৷ কেউ কেউ ভুল করেছে ৷ আর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও হয়েছে ৷ এখন মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক আপনাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন ৷ দয়া করে সহযোগিতা করুন ৷'

এদিন কুণাল সাংবাদিকদের আরও বলেন, "একটু সময় দিন। অভিষেক চেষ্টা করছেন, সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়। যাঁদের দেখা করার আছে, তাঁদের স্মারকলিপি জমা দিন। অভিষেক একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। নিয়োগের প্রক্রিয়া খুব জটিল, তাই সেই জটিলতা কাটাতে সময় লাগবে বলেই দাবি করেছেন তিনি।" তাঁর মতে, নবম-দশম বা প্রাথমিক, সবকটা বিষয় আলাদা। প্রথম বৈঠকের পর সংশ্লিষ্ট দফতরে আলোচনা করে ফের বৈঠকে বসবেন বলেও আশ্বস্ত করেছেন কুণাল ঘোষ।

অন্যদিকে গত শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন এসএলএসটি (SLST) চাকরিপ্রার্থীরা। তারপর তাঁর অফিসের সামনে রাতভর অবস্থান বিক্ষোভ দেখান টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা। অভিষেকের প্রতিনিধি গিয়ে জানান, এক সপ্তাহ বাদে বৈঠকে বসবেন অভিষেক। এই আশ্বাসের পর চাকরি প্রার্থীদের দাবি, তাঁরা প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবেন না। ২০১৪ সালে টেট পাশ করার পরও চাকরি মেলেনি বলেই অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের।