কলকাতা, 29 অগস্ট: বৈদিক ভিলেজে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে বঙ্গ বিজেপি'র প্রশিক্ষণ শিবির (Training Camp of Bengal BJP)। দিন ধরে চলবে এই প্রশিক্ষণ শিবির । এই শিবিরে বিজেপি'র 13 সেপ্টেম্বরের নবান্ন অভিযান, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং 2024 এর লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই, রিসর্টে ভাড়া নিয়ে বঙ্গ বিজেপি'র এই প্রশিক্ষণ শিবিরকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, অত্যন্ত কম খরচেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে (Sukanta Majumdar denies the allegation of huge cost of arranging the training camp) ৷ পাশাপাশি, দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগও অস্বীকার করেছেন সুকান্ত (Sukanta Majumdar) ৷

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে পর্যবেক্ষক হিসেবে এরাজ্যের দায়িত্ব পাওয়ার পর বঙ্গ বিজেপি'র এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে শহরে এসেছেন সুনীল বনশল ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য । বিজেপি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সতীশ ধন্ডেরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে । থাকবেন দলের রাজ্য নেতৃত্বও ।

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপির তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবির

জানা গিয়েছে, তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজ্য বিজেপি'র 42টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিরাও উপস্থিত থাকবেন (three days training camp of Bengal BJP begins) ৷ থাকবেন দলের সমস্ত বিধায়ক ও সাংসদরাও । এছাড়াও দলের 7টি মোর্চার প্রতিনিধিরাও যোগ দিচ্ছেন এই শিবিরে । সোমবার বেলা 11 টা থেকে শুরু হয়েছে এই শিবির । আসন্ন নির্বাচনগুলিতে রাজ্যে বিজেপি'র ঘাঁটিগুলিকে আরও মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা হবে এই শিবিরে ৷ এছাড়াও আলোচনা হতে পারে 13 সেপ্টেম্বরের নবান্ন অভিযান ও তার রুটম্যাপ নিয়েও ৷