কলকাতা, 13 জানুয়ারি: সল্টলেক করুণাময়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় 2000 চাকরি প্রার্থী (tet qualified candidates agitation)। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ । চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতির পরেও তাঁরা এখনও চাকরি পাননি । পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে বিক্ষোভকারীরা ডেপুটেশন জমা দেন । আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ।

প্রাইমারি টেট পাস (tet agitation) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা 'নন ইনক্লুডেড' তালিকায় (tet qualified trained non included candidates agitation) রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত নিয়োগ করতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2020 সালের 11 নভেম্বর ঘোষণা করেন যে, 2014 সালের প্রাইমারি টেটপাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রায় 20 হাজার চাকরি প্রার্থীর থেকে 16,500 জনকে দ্রুত চাকরি দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি বাকি প্রার্থীদেরও ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে । তবে পর্ষদ প্রায় 12 হাজার প্রার্থীকে ইনক্লুড করে নিযুক্ত করে । আর বাকি প্রার্থীদের মেধা তালিতায় যুক্ত করা হয়নি (not included in the present merit list) ।

সংগঠনের সম্পাদক অচিন্ত্যপ্রসাদ সামন্ত বলেন, "যেখানে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ধাপে ধাপে বাকিদেরও নেওয়া হবে ৷ সেখানে প্রায় 8 হাজার প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন । আমাদের চাকরি পাওয়ার বয়সসীমা প্রায় শেষের দিকে । আমরা 2014 সালের প্রাইমারি টেট পাস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নট ইনক্লুডেড ক্যান্ডিডেটস একতা মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে বারবার যোগাযোগ করা সত্বেও কোনও সদুত্তর মেলেনি । আমরা ডিপিএসসি অফিসে, ডিআই অফিসে, জেলাশাসকের অফিসে, ডিভিশনাল কমিশনারের অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছি ।"

