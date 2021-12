কলকাতা, 24 ডিসেম্বর : রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবনে সাঁটা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের একটি পূর্ণাবয়ব পোস্টার (Mamata Banerjee's Poster at Bhabani Bhawan) ৷ উপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ‘‘আমাদের অভিভাবিকা, আগামী ভারতের কাণ্ডারী’’ ! পাশে জ্বলজ্বল করছে রাজ্য পুলিশের লোগো ! রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের প্রতি পুলিশ প্রশাসনের এমন ‘আনুগত্যে’ বেজায় চটেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on Mamata Banerjee's Poster at Bhabani Bhawan) ৷ শুক্রবার এনিয়ে পর পর দু’টি টুইট করছেন তিনি ৷ তাতে শুভেন্দুর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে যে ‘‘আইনের শাসনের বদলে শাসকের আইন চলে’’, এই পোস্টারই তার প্রমাণ ৷ বিষয়টি নিয়ে (Bhabani Bhawan Poster Controversy) রাজ্যপাল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শুভেন্দু ৷

তৃণমূল জমানায় রাজ্যের পুলিশ, প্রশাসন শাসকদলের দাসে পরিণত হয়েছে, এমন অভিযোগ নতুন কিছু নয় ৷ বিরোধীরা তো বটেই, এমনকী রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ও এনিয়ে বহুবার মুখ খুলেছেন (Jagdeep Dhankhar on Law and Order of State) ৷ অন্যদিকে শাসক শিবিরের বক্তব্য হল, আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ তাই রাজ্য সরকারের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সামঞ্জস্য থাকাটাই স্বাভাবিক ৷ কিন্তু, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি টাঙিয়ে সটান তাঁকে ‘অভিভাবিকা’ এবং ‘আগামী ভারতের কাণ্ডারী’ বলে উল্লেখ করাটা কতটা যুক্তিযুক্ত ? আর এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু ৷

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই ঘটনায় রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন ৷ যার একটা ব্যাখ্যাও রয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল ৷ আসলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সরকার গঠন করে জনতা ৷ নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ রাজ্যের ও কেন্দ্রের সাময়িক শাসককে বেছে নেয় ৷ সেখানে পুলিশ, প্রশাসনের কোনও ভূমিকা নেই ৷ সংবিধান অন্তত তেমনটাই বলে ৷ কাজেই কোনও ব্যক্তি বিশেষকে রাজ্যের বা দেশের ভাবী নেতা বা নেত্রী বলে এভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করার অধিকার পুলিশের আছে কিনা, সেই প্রশ্ন উঠবেই ৷ এমন দাবি কেবলমাত্র কোনও রাজনৈতিক দল, তাদের সদস্য কিংবা তাদের অনুগামীদের পক্ষেই করা সম্ভব ৷ এই অবস্থায় শুভেন্দুর টুইট রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তোলার নতুন রসদ জোগাবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷