কলকাতা, 2 জানুয়ারি : কলকাতা-তথা গোটা রাজ্যে করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতেই শুরু কাজিয়া ৷ রবিবার রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির (Covid surge in Kolkata and West Bengal) জন্য সরাসরি সরকারকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari slams State Government for Covid surge in West Bengal) ৷ এদিন এই প্রসঙ্গে একটি টুইট করেন তিনি ৷ যার শিরোনাম ‘নবান্নের তৈরি কোভিডের বাড়বাড়ন্ত’ (Nabanna made Covid surge) ৷ নানা সময়ে বহুবার মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) মুখে ‘ম্যান মেড বন্যা’-র (মানুষের তৈরি বন্যা) তত্ত্ব শোনা গিয়েছে ৷ আর এবার খানিকটা তারই পাল্টা ‘নবান্ন মেড কোভিড সার্জ’-এর তত্ত্ব সামনে আনলেন শুভেন্দু ৷

করোনার নবতম সংস্করণ ওমিক্রন (Omicron Variant) নিয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তারপরও হুঁশ ফেরেনি আমজনতার ৷ বড়দিন থেকে নববর্ষের উৎসব পালন, বাদ যায়নি কোনও কিছুই ৷ এমনকী, রাজ্য সরকারের তরফেও এই সময়ে নাইট কার্ফু শিথিল করা হয় ! ফলে পুলিশের কড়াকড়ি থাকলেও কোভিডবিধি ভেঙে উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে দেখা গিয়েছে অসংখ্য মানুষকে ৷ আর তারপরই চড়চড়িয়ে বেড়েছে কোভিডের সংক্রমণ ৷

ঠিক এই জায়গাতেই রাজ্য সরকার ও প্রশাসনকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর বার্তা খুবই স্পষ্ট ৷ বড়দিন, নববর্ষ এবং এমনকী তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনকেও করোনা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন তিনি ৷ আর তার জন্য সরাসরি নবান্ন তথা রাজ্য সরকারি নীতিকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি ৷ তাঁর কটাক্ষ, করোনা আবহে বিপর্যয় ও বেহাল গণস্বাস্থ্য পরিষেবাতেও আজ ‘এগিয়ে বাংলা’ ৷

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরতে ‘এগিয়ে বাংলা’র ভাবনাকে প্রচারে আনা হয়েছে অনেক আগেই ৷ করোনাকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় সরকারের সেই কৌশলকেও নিশানা করতে ছাড়েননি শুভেন্দু ৷ একইসঙ্গে, পোস্ট করেছেন খবরের কাগজের একটি অংশ ৷ যেখানে করোনা আক্রান্তদের পজিটিভ রেটের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা ৷ শুভেন্দুর আক্ষেপ, রাজ্য সরকারের তৈরি কোভিডের বাড়বাড়ন্তের জন্য শেষমেশ আমজনতাকেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে আপস করতে হবে ৷ উল্লেখ্য, এদিনই নবান্নে জরুরি বৈঠকের পর রাজ্যজুড়ে নয়া বিধিনিষেধ জারির কথা ঘোষণা করা হয় ৷ যার কার্যকর করা হবে সোমবার (3 জানুয়ারি, 2022) থেকে ৷