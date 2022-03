কলকাতা, 10 মার্চ : উত্তরপ্রদেশে ল্যান্ডস্লাইড ভিকট্রি ৷ গো-বলয়ের সর্ববৃহৎ রাজ্যে বিরাট জয়ের পাশাপাশি উত্তরাখণ্ড, মণিপুর, গোয়াতেও সরকার গড়তে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ পাঁচে চার করে চওড়া হাসি গেরুয়া শিবিরের ৷ দলের এই সাফল্যের আঁচ এসে পড়েছে এ রাজ্যে বিজেপির অন্দরেও ৷ মুরলিধর সেন লেনে রীতিমত উৎসবের আমেজ ৷ চার রাজ্যে বিজেপি সাফল্য যেন বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে পৌরভোটের পর নেতিয়ে পড়া এ রাজ্যের গেরুয়া শিবিরকে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক সকলেই এদিন ছিলেন খোশমেজাজে। এরইমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করতেও ভুললেন না শুভেন্দু (Suvendu Adhikari reacts after BJP's landslide victory in UP) ৷

উত্তরপ্রদেশে যোগী আড়াইশোর গণ্ডি পেরোতেই রীতিমতো লাড্ডু বিতরণ শুরু করে দেন বিজেপি বিধায়করা। পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করে যোগী আদিত্যনাথের ছবি গলায় নিয়ে চলে জয়ধ্বনি। গতবছর এই বাংলার মাটিতে বিধানসভা নির্বাচনেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল বিজেপির। তারপর থেকে এ রাজ্যে উপনির্বাচন, পুর নির্বাচনগুলোতে সেভাবে সাফল্যের মুখ দেখেনি পদ্মশিবির। একের পর এক নির্বাচনে বিজেপির এই রাজ্যে খারাপ ফলাফলের জন্য যখন পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে, ঠিক তখন চার রাজ্যে বিজেপির জয়কে আঁকড়েই রাজ্যে ফের সংগঠন বৃদ্ধিতে জোর দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির ৷

আগাম হোলির মধ্যেও গোয়া নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি নেতৃত্ব। উত্তরপ্রদেশ, গোয়া নিয়ে এ রাজ্যের শাসকদলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি তারা ৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর এখানে গণতন্ত্রের বোমা পরবে। আগামী দিনে আরও সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাবে রাজ্য বিজেপিকে।" তিনি অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের বাইরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনলে ভয় পান। তাই তারা কোনওভাবেই তৃণমূলকে সমর্থন করবে না। গোয়ায় বিজেপির ফল নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণের নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে রিজিওনাল পার্টি বেসড অন দক্ষিণ কলকাতা (Suvendu Adhikari says TMC is a regional party based on South Kolkata) ৷