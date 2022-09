কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নয়া অভিযোগ আনলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তৃণমূলের চার নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু ৷ সেই সংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণও তিনি দেখান সংবাদমাধ্যমকে ৷ ইডি'র কাছে তিনি এই প্রমাণ পৌঁছে দেবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু (new allegation of corruption against TMC) ৷

এদিন তৃণমূল বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পত্তি বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে দুর্নীতি যোগ নিয়ে সরব হন শুভেন্দু অধিকারী ৷ নিজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বেশকিছু নথিও সামনে আনেন ৷ বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক-সহ চার তৃণমূল নেতার সম্পত্তির হিসাব তুলে ধরে শুভেন্দু অভিযোগ করেছেন, এই সম্পত্তি আয়কর না-দিয়ে অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে । এই সম্পত্তি তৈরির পিছনে রয়েছে 100 দিনের কাজ প্রকল্পের দুর্নীতির টাকা । তাঁর দাবি, মূলত ডায়মন্ড হারবার মডেলকে সামনে রেখেই 2016 সালের পর থেকে এই জনপ্রতিনিধিদের সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়েছে (allegation of Suvendu Adhikari against TMC MLA and Leaders) ।

আরও পড়ুন: পার্থকে হেফাজতে চেয়ে আদালতে সিবিআই

বৃহস্পতিবার বিধানসভায়, যে চারজনের সম্পত্তির তথ্য বিরোধী দলনেতা তুলে ধরেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল, দক্ষিণ 24 পরগনার একটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জহাঙ্গির খান, ডায়মন্ড হারবার-1 পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা ওই ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি গৌতম অধিকারী এবং ডায়মন্ড হারবার 2 নম্বর ব্লকের একটি অঞ্চলের সভাপতি শামীম আহমেদ মোল্লা ।

এই তালিকায় থাকা চতুর্থ ব্যক্তি সম্পর্কে আবার শুভেন্দু বলেছেন, "এই সম্পত্তি আসলে সুমিত রায়ের বেনামে কেনা সম্পত্তি । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন না, তৃণমূলের 99.99 শতাংশ সৎ ৷ আমি বলছি তৃণমূলের 99.9 শতাংশ অসৎ । একটা জেলা দিয়ে শুরু হল । এতো হিমশৈলের চূড়া মাত্র । আজ থেকে সবে শুরু হল, ধাপে ধাপে আরও অনেককিছু প্রকাশ্যে আনব ।" পার্টি অফিসে বসে তৃণমূল নেতাদের টাকা নেওয়ার ভিডিও প্রকাশ্যে আনা হবে বলেও জানিয়েছেন শুভেন্দু ।

কুলতলির তৃণমূল বিধায়ক গনেশচন্দ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে 39টি জমি থাকার অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা । তাঁর দাবি, এর মধ্যে গণেশের নামে রয়েছে 13টি জমি । তাঁর স্ত্রী মৌসুমীর নামে সম্পত্তি রয়েছে 16টি । মেয়ে রোশনী এবং ঋত্বিকার নামে 4টি করে, বাবা শিবপদ মণ্ডল ও মা মৌরীবালা মণ্ডলের নামে রয়েছে একটি করে সম্পত্তি ।

আরও পড়ুন: প্রকল্প রূপায়ণে বাংলা এক নম্বরে বলেই টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র, অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 2019 থেকে 2021 সালের মধ্যে এই সম্পত্তি কিনেছেন গণেশচন্দ্র মণ্ডল । যার দাম কয়েক কোটি । শুভেন্দুর দাবি, একশো দিনের কাজে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে কুলতলিতে । জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধেও 39টি অবৈধ জমি থাকার অভিযোগ উঠেছে । শুভেন্দু অধিকারীর দেওয়া হিসাব অনুসারে, জাহাঙ্গিরের নামে ছ'টি, স্ত্রী শারিকা বিবির নামে 31টি, শ্যালিকা সুলতানা বিবি খাঁর নামে দু'টি সম্পত্তি রয়েছে । এই জাহাঙ্গির খান প্রসঙ্গে, বিরোধী দলনেতা বলেন, "ইনি তোলাবাজ ভাইপোর সবচেয়ে বড় এজেন্ট । ও মিস্টার 15 পার্সেন্ট বলেও পরিচিত ।"

একইভাবে ডায়মন্ড হারবার-1 পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গৌতম অধিকারীর নামে 11টি জমি থাকার অভিযোগ এনেছেন শুভেন্দু অধিকারা । এক্ষেত্রে শুভেন্দু হিসেব দিয়েছেন, গৌতমবাবুর নামে রয়েছে ছটি সম্পত্তি । তাঁর স্ত্রী উমা অধিকারীর নামে রয়েছে 3টি সম্পত্তি । মেয়ে তৃষা এবং সীতা অধিকারীর নামে রয়েছে দু'টি জমি । এছাড়া শামীম আহমেদ মোল্লার নামেও 10টি সম্পত্তি আছে বলে দাবি শুভেন্দুর ।

আরও পড়ুন: টাটা মেটালিকে চাকরি হবে 1 হাজার, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এদিন দাবি করেছেন, যাঁদের সম্পত্তির তালিকা এদিন তিনি তুলে ধরেছেন, খাতায় কলমে তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ 10 কোটি । তবে তাঁর দাবি সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এই সম্পত্তির পরিমাণ 50 কোটির কাছাকাছি । শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, "সবে চারজন নেতার নাম প্রকাশ করা হয়েছে । 100 জন তৃণমূল বিধায়ক, পঞ্চায়েত এবং ব্লক সভাপতির তথ্য হাতে আছে । সেগুলি ধাপে ধাপে পরে প্রকাশ্যে আনা হবে ।"

যদিও কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন,"শুভেন্দু অধিকারী যা বলছেন তার কোনও ভিত্তি নেই । যে সম্পত্তির তালিকা তিনি দিয়েছেন এত সম্পত্তিও আমার নেই ।" তাঁর পালটা অভিযোগ, এসব বলে সংবাদমাধ্যমের নজর করার চেষ্টা করছেন শুভেন্দু । বাস্তবে তিনি যদি সৎ রাজনীতিবিদ হন তাহলে তিনি, তাঁর ভাই এবং তাঁর পরিবারের সকলের সম্পত্তির হিসাব মানুষকে দিন । এদিন শুভেন্দু অধিকারী, যে ডায়মন্ড হারবার মডেলের কথা বলছেন তা নিয়েও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাও । তিনি বলেন, "কী এই ডায়মন্ড হারবার মডেল, গোটা দেশের মানুষকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে উন্নয়নের কাজ করা যায় । এতেই ওদের যত গাত্রদাহ । তাই উন্নয়নের সামনে দাঁড়াতে না পেরে মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছেন বিরোধী দলনেতা ।"