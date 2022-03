কলকাতা, 22 মার্চ : রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (suvendu adhikari demandeds CBI probe) ৷ ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনে রাজ্যে 355 অথবা 356 ধারা জারির দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দু ৷

মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু বলেন, "আমরা চাই উপপ্রধানের মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত এনআইকে এবং রামপুরহাটের গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে গণহত্যার ঘটনার তদন্ত সিবিআইকে দিতে হবে ৷ এই দুই ঘটনায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাই ৷ কেন্দ্র সরাসরি 356 ধারা জারি করবে রাজ্যে নাকি 355 ধারা জারি করে ব্যবস্থা নেবে সেটা কেন্দ্র ঠিক করুক ৷" রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের ঘটনাকে গণহত্যা বলে এদিন দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা ৷ বলেছেন, "তৃণমূল নিজেদের ঝামেলায় 10-12টা লোককে পুড়িয়ে মারল। এটা একটা গণহত্যা-গণদাহ । আরেকটা ছোট আঙারিয়ার মতো ঘটনা ৷" এই ঘটনায় রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগও দাবি করেছেন শুভেন্দু ৷

বুধবার বিজেপি বিধায়করা রামপুরহাট যাবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা ৷ সোমবার রাতে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমায় মৃত্যু হয় রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখের (TMc leader killed in rampurhat) ৷ বগটুই গ্রামে নিজের বাড়ির কাছেই খুন হন তিনি ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ অভিযোগ, সোমবার রাতেই বগটুই গ্রামের 10-12টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় (incident of Bagtui village in Rampurhat) ৷ এই ঘটনায় 8 জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য ৷ মৃতদের মধ্যে 7 জন একই পরিবারের সদস্য ৷