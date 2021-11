কলকাতা, 28 নভেম্বর : নদিয়ার পথ দুর্ঘটনায় 18 জনের মৃত্যুর ঘটনায় সরাসরি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিবহণমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on Nadia Accident) ৷ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দিয়ে যান নিয়ন্ত্রণকেই কার্যত এই দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে তুলে ধরেছেন তিনি ৷ প্রশিক্ষণহীন এই ব্যক্তিদের দিয়ে কেন যান নিয়ন্ত্রণের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও নিশানা করেন তিনি ৷

শ্মশানে যাওয়ার পথে নদিয়ার হাঁসখালিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শবযাত্রীদের একটি গাড়ি ৷ সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই 18 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ সেক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷ ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah Tweet on Nadia Accident) এবং রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar Tweet on Nadia Accident) ৷ টুইট করেছেন শুভেন্দু অধিকারীও (Suvendu Adhikari Tweet on Nadia Accident) ৷ তাতে দুর্ঘটনায় মৃত ও আহতদের প্রতি সমবেদনা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে রাজ্যের বেহাল সড়ক পরিষেবা নিয়ে সরকারকে খোঁচা ৷

শুভেন্দু তাঁর একটি টুইটে সরাসরি নিশানা করেছেন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে (Suvendu Adhikari blames Firhad Hakim) ৷ শুভেন্দু লিখেছেন, নদিয়ার দুর্ঘটনায় তিনি ব্যথিত ৷ ঘটনায় যে 18 জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের প্রতি তিনি সমব্যথী ৷ স্বজনহারাদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেছেন তিনি ৷ একইসঙ্গে তাঁর খোঁচা, এত বড় দুর্ঘটনার পরও রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী কলকাতা পৌর নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন ৷ এক্ষেত্রে প্রকারান্তরে পথ দুর্ঘটনার জন্য মন্ত্রী ফিরহাদের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগই তুলেছেন শুভেন্দু ৷ অন্তত এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷ বস্তুত, আসন্ন কলকাতা পৌর নির্বাচনের আগে নদিয়ার এই দুর্ঘটনাকে পরিবহণমন্ত্রী তথা কলকাতার মুখ্য পৌরপ্রশাসকের ব্যর্থতা হিসাবে তুলে ধরেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷

অন্য একটি টুইটে সরাসরি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে কাঠগড়ায় তুলেছেন শুভেন্দু (Suvendu Adhikari blames Mamata Banerjee) ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মূলত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের উপর জোর দেন ৷ বহু ক্ষেত্রেই সরকারি বিভিন্ন কাজে এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের ব্যবহার করা হয় ৷ রাজ্যের যান নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে অন্যতম ৷ যথাযথ প্রশিক্ষণ ছাড়াই যে তাঁদের দিয়ে এই কাজ করানো হয়, এমন অভিযোগ নতুন নয় ৷ এমনকী, পথচলতি মানুষ, গাড়িচালক-সহ অন্যদের প্রতি সিভিক ভলান্টিয়ারদের আচরণ নিয়েও নানা সময় নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে ৷

এদিনের দুর্ঘটনার পর শুভেন্দু অধিকারীও সেই একই অভিযোগ তুলেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, প্রশিক্ষণহীনদের দিয়ে যান নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুদায়িত্ব পালন করাতে গিয়েই এমন মর্মান্তিক পরিণতি হচ্ছে ৷ এমনকী, কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে সরাসরি তোলা আদায়েরও অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷