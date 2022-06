কলকাতা, 19 জুন : রবিবার ছুটির দিনে বাঙালির পাতে মাছ-মাংস থাকবে না, তা হয় না (Kolkata Market Price) ৷ কিন্তু, নিত্যদিনের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল আমজনতা ৷ তাই বাজারে গিয়ে হাত খুলে বাজার করতে গেলে, কেঁদে ওঠে পকেট (Sunday Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷ তাই রবিবারের বাজারে ঢুঁ মারার আগে জেনে নিন, আজ সবজি, মাছ, মাংস, ডিম ও ফলের আনুমানিক দাম কত ? সেই হিসাব করেই বেরিয়ে পড়ুন রবিবারের ভুরিভোজের জোগাড় করতে ৷ রইল আজকের বাজারদর (Market Price in Kolkata) ৷

কাঁচা সবজি--

জ্যোতি আলু : 27-30 টাকা প্রতি কিলো

চন্দ্রমুখী আলু : 38-40 টাকা কিলো

আদা : প্রতি কিলো 70-80 টাকা

পেঁয়াজ : প্রতি কিলো 25 টাকা

উচ্ছে : প্রতি কিলো 30 টাকা

বেগুন : 40 টাকা কিলো

পটল : প্রতি কিলো 40 টাকা

কুদরি : প্রতি কিলো 30 টাকা

গাঁটি কচু : 40 টাকা কিলো

কাঁকরোল : 50 টাকা কিলো

ঝিঙ্গে : 40 টাকা কিলো

ঢ্যাঁড়স : প্রতি কিলো 40 টাকা

কুমড়ো : প্রতি কিলো 30 টাকা

লাউ : প্রতি কিলো 25 টাকা

টম্যাটো : প্রতি কিলো 60 টাকা

পেঁপে : 40 টাকা কিলো

চিচিঙ্গা : 40 টাকা প্রতি কিলো

শসা : 50 টাকা প্রতি কিলো

মটরশুঁটি : 60 টাকা কিলো

এঁচোড় : 50 টাকা কিলো

শিম : প্রতি কিলো 35-40 টাকা

বাঁধাকপি : 30-40 টাকা কিলো

ফুলকপি : 25-35 টাকা পিস

বরবটি : 30 টাকা কিলো

ধনেপাতা : 10 টাকা আঁটি

পুই শাক : 8 টাকা আঁটি

লাল শাক : 5 টাকা আঁটি

পাটশাক : 5 টাকা আঁটি।

কাঁচালঙ্কা : প্রতি কিলো 80-100 টাকা

পাতিলেবু : 2 টাকা পিস।

মাছ--

রুই : প্রতি কিলো 130-170 টাকা (গোটা)

রুই : প্রতি কিলো 190-240 টাকা (কাটা)

কাতলা : প্রতি কিলো 250-350 টাকা (গোটা)

কাতলা : প্রতি কিলো 300-450 টাকা (কাটা)

ভেটকি : প্রতি কিলো 450-550 টাকা

ইলিশ : (550-800 গ্রাম) 600-700 টাকা কিলো।

তেলাপিয়া : প্রতি কিলো 140-180 টাকা

ভোলা : প্রতি কিলো 180-220 টাকা

ট্যাংরা : 300-400 টাকা কিলো

মৌরোলা : 240-280 টাকা

পাবদা : 350-400 টাকা

পার্শে : 250-300 টাকা

গলদা চিংড়ি : প্রতি কিলো 400-500 টাকা

বাগদা চিংড়ি : প্রতি কিলো 500-600 টাকা

মাংস--

মুরগি : প্রতি কিলো 150-190 টাকা (গোটা)

মুরগি : প্রতি কিলো 200-260 টাকা (কাটা)

পাঁঠা বা খাসি : প্রতি কিলো 600-700 টাকা

ডিম--

পোলট্রি : 11 টাকা জোড়া

দেশি মুরগি : 18 টাকা জোড়া

হাঁস : 16 টাকা জোড়া