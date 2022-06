কলকাতা, 30 জুন: রাজ্য জুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ । ইতিমধ্যেই চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । ভয় না পেয়ে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহারের কথা একাধিকবার শোনা গিয়েছে চিকিৎসক মহলের পক্ষ থেকে । এবার স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকেও জারি করা হয়েছে একগুচ্ছ নির্দেশিকা ।

নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী :



1. একমাত্র উপসর্গহীন এবং ভ্যাকসিনের সকল ডোজ নেওয়া ব্যক্তিরাই কোনও জনসমাগমে হাজির হতে পারবেন ।



2. প্রত্যেকের প্রাথমিক ভাবে টিকাকরণ জরুরি এবং বুস্টার ডোজ দিতে হবে । সরকারকে প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে টিকাকরণের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে ।



3. প্রবীণ নাগরিক, যাদের কো-মর্বিডিটি আছে তাঁদের অবশ্যই বুস্টার ডোজ সম্পূর্ণ করতে হবে ।



4. স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির করোনা যোদ্ধা যাঁরা সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসছেন তাঁদের অবশ্যই টিকার সকল ডোজ নিতে হবে ৷



5. সাধারণ মানুষ যাঁরা বিভিন্ন জনসমাগমে উপস্থিত হবেন তাঁদের অবশ্যই মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক ৷ এছড়াও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ৷ সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।



6. জনসমাগম, গণপরিবহণ এবং বাজার ও শপিং মল অবশ্যই সঠিকভাবে স্যানিটাইজ করতে হবে ৷ ভেন্টিলেশন অর্থাৎ হাওয়া বাতাস চলাচল করতে পারে সেই ব্যবস্থাও করতে হবে ৷



7. পাবলিক প্লেস বা সাধারণের জন্য যে স্থান সেখানে থার্মাল স্ক্যানিং এবং সঠিক স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে প্রায় প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ বাড়ছে সংক্রমণের হারও ৷ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 1 হাজার 524 জন (West Bengal Registers 1524 New Covid Cases in Last 24 Hours)৷ রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে 12.89 শতাংশ ৷