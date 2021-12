কলকাতা, 31 ডিসেম্বর: বস্ত্রশিল্পে দেশের মধ্যে একনম্বর স্থানটি পুনরুদ্ধার ক‍রতে চায় রাজ্য । সেই লক্ষ্যে একটি রূপরেখাও তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তা রূপায়নে রাজ্যের শিল্প দফতর উঠেপড়ে লেগেছে । বৃহস্পতিবার মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের 120তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প এবং বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত সিনহা (Chandrakanta Sinha says government will take a bunch of initiatives to empower the Weaving industry)। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বেশকিছু নতুন পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে চলেছে সরকার ৷

চন্দ্রকান্তবাবু জানিয়েছেন, বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য তাঁতিদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তাঁদের সুতোর যোগান, উৎপাদিত বস্ত্রের বিপণনের ব্যবস্থায় সরকার সাহায্য করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । বস্ত্রশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিভিন্ন দফতরের বরাত দেওয়া হচ্ছে । স্কুলের পোশাক, পুলিশ, হাসপাতালের ব্যবহৃত কাপড়ের বরাতও তন্তুজকে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।

আরও পড়ুন : পড়ুয়া ও শিক্ষকদের গ্রিটিংস কার্ড পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী, পালিত হবে স্টুডেন্টস উইক

এই অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি তিনি । যদিও ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দিয়ে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের কথা উপস্থিত শিল্পপতিদের সামনে তুলে ধরেন তিনি । তিনি জানান, কৃষি এবং শিল্পের ভারসাম্য রেখেই শিল্পপতিদের স্বাগত জানাচ্ছে রাজ্য । এদিন তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিবেশের কথাও উঠে আসে । মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নতুন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ঋষভ কোঠারি ।