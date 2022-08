কলকাতা, 3 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় বেশ কিছু রদবদল (Reshuffle in the State Cabinet) হতে চলেছে ৷ যেখানে একাধিক নতুন মুখের দেখা মিলবে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় সেই নতুন মুখ কারা ? তা নিয়ে ক্রমেই বাড়ছে জল্পনা (Speculation is Growing Over New Faces of Mamata Banerjee Cabinet) ৷ প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়ানোর পর, গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, আজ অর্থাৎ, বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল করবেন তিনি ৷

তৃণমূল সূত্রে খবর, পুরনো মন্ত্রীদের চার-পাঁচজনকে তৃণমূলের সংগঠনের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে ৷ তার বদলে 5-6 জন নতুন মুখকে রাজ্য মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ সেখানেই ক্রমশ জল্পনা বাড়ছে যে, কারা মন্ত্রিসভায় জায়গা পাবেন ? যদিও, কারা নতুন মন্ত্রী হচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে এখনও সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ একইভাবে এ কথাও জানানো হয়নি যে, কারা বাদ যাচ্ছেন ? তবে নবান্ন সূত্রে খবর, নতুন করে মন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে 8 জনের নাম রয়েছে ৷

ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে বেশ কয়েকজনকে গতকাল রাতেই আজকের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ফোন করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে রাজভবনের তরফ থেকেও পরিবহণ দফতরের কাছে আজ রাজভবনে 8টি গাড়ি চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷ রীতি অনুযায়ী নতুন মন্ত্রীদের শপথের দিন, তাঁদের আনতে বাড়িতে গাড়ি যায় রাজভবন থেকে ৷ নবান্ন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালেই নতুন মন্ত্রীদের নামের তালিকা রাজভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করাতে সোমবার রাতেই ইম্ফল থেকে কলকাতায় এসে গিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যপাল লা. গণেশন ৷

নবান্ন সূত্রে খবর, গতকাল মুখসচিবের দফতর থেকে যাঁদের ফোন করে আজকের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার, পাঁশকুড়া পূর্বের বিধায়ক বিপ্লব রায়চৌধুরী, জাঙ্গিপাড়ার বিধায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী প্রমুখ ৷ এদের মধ্যে অনেকেই আবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যসচিবের দফতর থেকে ফোন পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ অনেকেই আবার গোটা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন ৷

তবে, এখনও পর্যন্ত যে নামগুলি জল্পনার মধ্যে রয়েছে, তার মধ্যে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ উত্তর 24 পরগনার নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, বালিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয়, দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক নাজমুল হোসেন ও উত্তর দিনাজপুরের বিধায়ক সত্যজিৎ বর্মনের নাম ৷ এখানেই শেষ নয়, এ দিন যাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে বাদ যেতে পারেন সেই তালিকাও কম বড় নয় ৷

এছাড়া তৃণমূলের সাংগঠনিক কারণে যাঁদের মন্ত্রিত্ব থেকে এই মুহূর্তে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে, সেই নামগুলিও মোটামুটি স্পষ্ট ৷ সূত্রের খবর, এই তালিকায় রয়েছেন হুমায়ুন কবীর, পরেশ অধিকারী, রত্না দে নাগ এবং সৌমেন মহাপাত্র ৷ অর্থাৎ একজন পূর্ণ এবং তিনজন প্রতিমন্ত্রী। এছাড়াও, গোলাম রব্বানি মন্ত্রিসভায় থেকে যাচ্ছেন কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে ৷

তবে, এই তালিকায় থাকা পরেশ অধিকারীর নাম রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ৷ যেখানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তাঁর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে মেধাতালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও, বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ যার জন্য আদালতের নির্দেশে বরাখাস্ত হয়েছেন অঙ্কিতা অধিকারী ৷ ফলে মুখে সাংগঠনিক কারণ বললেও, রাজনৈতিক মহলের মতে, ভাবমূর্তি ফেরাতে পরেশ অধিকারীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানো হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

এখনও পর্যন্ত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে, এই মুহূর্তে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা বীরবাহা হাঁসদাকে প্রতিমন্ত্রী থেকে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ৷ একইভাবে নতুন মন্ত্রী হিসাবে পার্থ ভৌমিক পেতে পারেন পরিষদীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব ৷ এ ক্ষেত্রে বাবুল সুপ্রিয়কে ব্যবহার করা হতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী হিসাবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত কাছের বলে পরিচিত প্রদীপ মজুমদার পেতে পারেন পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দায়িত্ব ৷ একইভাবে স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে দেওয়া হতে পারে পরিবহণ দফতরের দায়িত্ব ৷

তবে, এখনও পর্যন্ত কাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? অথবা কাদের সম্প্রসারণের পর নতুন মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসা হচ্ছে ? সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যেহেতু জানানো হয়নি ৷ তাই এই নামগুলি জল্পনা হিসাবেই থাকছে ৷ এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জল্পনায় থাকা নামগুলি সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় থাকে ? নাকি আরও বড় কোনও চমক দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷