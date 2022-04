কলকাতা, 5 এপ্রিল : অধ্যক্ষদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে (All India Convention of Assembly Speakers) যোগ দেওয়ার আগে বিধানসভার কাজকর্মে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (WBLA Speaker Biman Banerjee) । মঙ্গলবার তিনি অভিযোগ করেছেন, বিধানসভার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরে থেকে নাক গলানো হচ্ছে (speaker biman banerjee Alleges outsiders interference in west bengal assembly) ।

আগামী সপ্তাহে অসমে অধ্যক্ষদের অধিবেশন বসতে চলেছে। এই অধিবেশনে যোগ দেবেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও । তিনি জানিয়েছেন, এই সম্মেলনের বিষয়টি নিয়ে সরব হবেন তিনি । প্রসঙ্গত, আইনসভার চৌহদ্দিতে সুপ্রিম বস হলেন অধ্যক্ষ । কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বিধানসভার কাজকর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) হস্তক্ষেপ করেছেন তাতেই ক্ষুব্ধ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রসঙ্গত, আগেও বিধানসভার কাজকর্মে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বিমান বন্দোপাধ্যায় । সেসময় তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন, বিধানসভার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল । বিধানসভা রাজ্যপালের এক্তিয়ার নয়, অধ্যক্ষের এক্তিয়ার । কোনও বিল পাস করে পাঠানো হলেও অনুমতি মিলছে না । সই না করে বিল ফেরত পাঠাচ্ছেন রাজ্যপাল । মনে করা হচ্ছে আসন্ন অধ্যক্ষদের সম্মেলনেও একই অভিযোগ নিয়ে সরব হতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ ।

আসলে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বাজেট অধিবেশনে বিজেপি বিধায়কদের সাসপেনশন নিয়ে রাজ্যপালের অতি সক্রিয়তাকে আদৌ ভালো চোখে দেখছেন না বিমান । এদিন ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, সম্প্রতি ওড়িশা ও দিল্লি বিধানসভার স্পিকার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন । সেই আলোচনাতেও বাইরে থেকে নাক গলানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । একই বিষয় তিনি অসমে অধ্যক্ষদের সম্মেলনেও তুলবেন ।

তাঁর মতে, বিধানসভায় কিছু হলেই তা নিয়ে আদালতে চলে যাওয়া ও মামলা করার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । এ নিয়েও স্পিকারদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে মতামত জানতে চাইবেন তিনি । আসলে তিনি মনে করছেন আদালত এবং রাজ্যপাল দুইয়ের হস্তক্ষেপ আইনসভা চালনার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে । তা নিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ঐক্যমত্য তৈরি করতে চান তিনি ।

