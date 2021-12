কলকাতা, 17 ডিসেম্বর : হাতিবাগান, খান্না, গৌরিবাড়ি, মানিকতলার একটি বড় অংশ, এদিকে সেন্ট্রাল এভিনিউ, বিকে পাল, শোভাবাজার নিমতলার কিছুটা আর আহিরীটোলা নিয়ে কলকাতা পৌরনিগমের 2 নম্বর বরো ।

এই বরো এলাকাতে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী স্টার থিয়েটার হল । আছে শতবর্ষ পুরোনো টাউন স্কুল, এভি স্কুল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত শ্যামপুকুর বাটী । পাশাপাশি এই ওয়ার্ডে সোনাগাছির মতো বৃহৎ যৌনপল্লি ।ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকায় পৌর পরিষেবার সমস্যা বা অসুবিধেও এক-একটি জায়গায় একেক রকমের । শ্যমপুকুর এলাকায় রামকৃষ্ণ বাটী বা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি-সহ আশপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ৷ (Memorable places in Borough no 2 of Kolkata)

এলাকার কাউন্সিলরকে বিভিন্ন সমস্যায় নাগরিকরা পাশে পান বলেই জানাচ্ছেন এলাকাবাসী । আবার ঠিক এই ওয়ার্ডের পাশে বিধান সরণি ট্রাম লাইনের অপর প্রান্তে অবস্থিত 11 নম্বর ওয়ার্ড । এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অতীন ঘোষ । তিনি কলকাতা পৌর নিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র । এলাকায় আলো লাগানো থেকে পরিছন্নতার দিকে জোর দিয়েছেন তিনি । বস্তিতে জলের লাইন অথবা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা নিয়ে তেমন কোনও সমস্যা নেই এলাকায় । তবে বহুতল নির্মাণের রমরমা চোখে পড়ছে ।

স্টার থিয়েটার

এই ওয়ার্ডে ছিল বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর বাড়ি এবং গবেষণাগার । হেরিটেজ বিল্ডিং হলেও এখন সেখানে মাথা তুলেছে বহুতল । সামনের অংশেই শপিং মল । ইতিহাসের গন্ধটুকু মিলবে না । বিধান সরণি থেকে হাতিবাগান মোড় হয়ে অরবিন্দ সরণি ধরে গেলে পড়বে সেন্ট্রাল এভিনিউ মোড়ে ।

উল্টো দিকেই 18 নম্বর ওয়ার্ড । কলকাতা বা রাজ্যে নয়, এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ যৌনপল্লি হিসেবে পরিচিত ওই এলাকা । বহু মহিলা যৌনকর্মী এই এলাকায় আসেন, থাকেন তবে পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শৌচালয় নেই । স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নতমানের পরিষেবা নেই । আবার লাগোয়া 19 নম্বর ওয়ার্ডের বস্তি এলাকাগুলির ভিতরে সঠিক সময়ে আবর্জনা তোলা হয় না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর । কোথাও রাস্তা বা গলির আলো খারাপ হয়ে গেলে, তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব থেকে যায় । রাস্তাঘাট খুব একটা ভালো নয় । এই বরোর বস্তি এলাকায় বসবাসকারী অনেক স্থানীয় আম্ফানের ক্ষতিপূরণ পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে । একাধিক ওয়ার্ডের জঞ্জাল সঠিক সময় তোলা হয় না । মশাবাহিত রোগ যেন বরোর কম-বেশি সব ওয়ার্ডের সাধারণ সমস্যা । ডিজিটাল রেশন কার্ড পাওয়া থেকে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড পাওয়া নিয়ে বিস্তর অভিযোগ । (Sonagachi prostitute area under Borough no 2 is in unhygienic condition and in negligence)

শোভাবাজার

19 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআই(এম) প্রার্থী রুমা ভট্টাচার্যের কথায়, "পৌর পরিষেবা উন্নত করতে যা যা করণীয় তাই করা হবে ।" যদি তিনি মানুষের সমর্থন পেয়ে জয়ী হয়ে আসেন । ওদিকে 18 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী অনুরাধা সিং জানান, একটা বড় অংশ জুড়ে যৌনপল্লি আছে । সেখানে বহু মহিলা খুব কষ্টের সঙ্গে থাকতে বাধ্য হন । অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করতে তাঁদের জন্য পরিচ্ছন্ন শৌচালয় তৈরি, এলাকা নিয়মমাফিক পরিষ্কার করা, বিভিন্ন জায়গায় জমা জলের সমস্যা কী ভাবে মেটানো যায়, সেদিকে জোর দেবেন অনুরাধা সিং ।

এই 2 নম্বর বরোর অন্তর্গত 16 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শুক্লা ভোর । তিনি গতবারের পর এবারও 15 নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । তাঁর দাবি, করোনার জন্য গত দু'বছর ধরে ঠিকঠাক কাজকর্ম করা যায়নি । এলাকায় যে সমস্যা আছে তা স্বীকার করে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, ভোট মিটলে এবং তিনি যদি জয়ী হন, নতুন বোর্ড গঠন করে সমাধানের চেষ্টা করা হবে । তবে ডিজিটাল রেশন কার্ড বা স্বাস্থ্য সাথীর মতো প্রকল্পগুলি নিয়ে কোনও সমস্যা নেই এখানে । এমন কোনও লোক নেই যাঁরা এই প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । এলাকায় জল জমার সমস্যা তেমন নেই, যদি না ভারী বৃষ্টি হয় । তিনি আত্মবিশ্বাসী, 15 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ তাঁকে সমর্থন জানাবেন । তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস ফের কলকাতা পৌরনিগমে বোর্ড গঠন করবে ।

