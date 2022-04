কলকাতা, 19 এপ্রিল : কালীঘাট, লেক গার্ডেন্সের পর এবার ফের খাস কলকাতায় সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্যের অভিযোগ উঠল । মঙ্গলবার সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে গোলমালের জেরে চলল গুলি (Shootout due to Syndicate Clash at Bansdroni Kolkata) ৷ গুলিবিদ্ধ হলেন দুই যুবক (Two Injured in shootout at Bansdroni) ৷ তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে কলকাতার এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ।

এলাকা দখল এবং সিন্ডিকেটকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা বলে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে । ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা ।

বিস্তারিত আসছে...