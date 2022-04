কলকাতা, 25 এপ্রিল : 'বিহারীবাবু' হলেও বর্তমানে তিনি বাংলার সাংসদ । 27তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান অতিথি পদ অলংকৃত করে তাই আসানসোল আর বাংলার কথাই ঘুরে ফিরে এল শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তৃতায় (Shatrughan Sinha was the chief guest of 27th KIFF) ৷ রাজনীতিতেও যেমন ডাকসাইটে, অভিনয়েও তাঁর জুড়ি মেলা ভার ৷ বিহারীবাবুর গলায় বিখ্যাত 'খামোশ' চুপ করিয়ে দিয়েছে অনেক তাবড় অভিনেতার মুখ । সেই শত্রুঘ্নই কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে এসে একাত্ম হয়ে গেলেন বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে । একদিকে যেমন অনর্গল বাংলা বলে বাঙালির হৃদয় জিতলেন, তেমনই সত্যজিতের ছবিতে অভিনয় করতে না-পারার আফসোস উঠে এল আসানসোলের সাংসদের গলায় (Shatrughan Sinha regrets for not being able to work with Satyajit Ray) ৷

জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মান জানানো হচ্ছে সত্যজিত্‍ রায়কে । এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববরেণ্য পরিচালকের পুত্র সন্দীপ রায়ের সামনে ঝরঝরে বাংলায় শত্রুঘ্ন বললেন, "মানিক দা-র ভক্ত ছিলাম, সারাজীবন থাকব । কিন্তু তাঁর ছবিতে অভিনয় করা হল না ।" উল্লেখ্য, আগেও অভিনেতার কন্ঠে একই আফসোসের কথা ঝরে পড়েছিল ৷

চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে বাংলা, আসানসোল এবং দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানানোর শেষ ছিল না শত্রুঘ্নর ৷ বক্তৃতার শুরুতেই আসানসোলে তাঁকে প্রার্থী করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দেন তিনি । একইসঙ্গে আসানসোলের উন্নয়ণকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়ার কথা বলেন তিনি ৷ বর্ষীয়ান অভিনেতা বলেন, "বাংলার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ । আমার জীবনের এত সিনেমার মধ্যেও অন্তর্জলী যাত্রা আমাকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল । আমি মনে করি আমার গুরু গৌতম ঘোষ ।" তিনি আরও বলেন, "বাংলা, হিন্দি ও অন্যান্য ভাষা মিলিয়ে প্রায় আড়াইশো ছবি করেছি আমি । তবে সবচেয়ে বেশি শিখেছি গৌতম ঘোষের থেকেই । বাংলা গুণীজনদের জায়গা । এখানে ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, মানিক দা-র মত বিশ্ব বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ছিলেন । আমি এই ভূমিকে নতমস্তকে প্রণাম করি ।"

নজরুল মঞ্চে এদিন 27তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সস্ত্রীক শত্রুঘ্ন সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ রায়, গৌতম ঘোষ, রঞ্জিত মল্লিক, হরনাথ চক্রবর্তী, শতাব্দী রায়, বাবুল সুপ্রিয়-সহ এক ঝাঁক চিত্রতারকা । আজ থেকে এই চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হল, চলবে পয়লা মে পর্যন্ত ।

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গতবার কোভিডের মধ্যেও চেষ্টা করেছিলাম এই উত্‍সব আয়োজন করতে । এবারও হওয়ার কথা ছিল না ৷ কিন্তু আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম । আজ শুরুও হয়ে গেল । বাংলা সিনেমার জৌলুস এখন অনেকটাই বেড়েছে । 163টি সিনেমা দেখানো হবে এবারের চলচ্চিত্র উত্‍সবে । সহযোগী দেশ ফিনল্যান্ডকে ধন্যবাদ । লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাপ্পি লাহিড়ী, অভিষেক চট্টোপাধ্যায় আজ এঁরা আর আমাদের মধ্যে নেই । এদের কথা আজ খুব মনে পড়ছে ।" এরপর লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাপ্পি লাহিড়ীকে নিয়ে তাঁর টুকরো স্মৃতি শেয়ার করে নেন মুখ্যমন্ত্রী ৷