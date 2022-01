কলকাতা, 31 জানুয়ারি : শিক্ষাঙ্গনে আংশিকভাবে হলেও ফিরতে চলেছে পড়ুয়ারা । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে ঘোষণা করেছেন, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত খুলে দেওয়া হবে স্কুল (Mamata Announces about School Reopening in Bengal) । তাঁর এই ঘোষণাকে আন্দোলনের আংশিক জয় হিসেবে দেখছে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই (SFI thinks they won on bengal govt School Reopen Decision) ।

সোমবার রাজ্যজুড়ে শিক্ষালয় খোলার দাবিতে পথে নেমেছিল বাম ছাত্র সংগঠন । কলকাতায় সেই মিছিল ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ ৷ পাশাপাশি কংগ্রেস এবং আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠনও এই বিষয়ে পথে নেমেছিল । কিন্তু এসএফআইয়ের দাবি, শিক্ষালয়ের দরজা খোলার দাবি প্রথম তুলেছিল তারা ৷ তাই মুখ্যমন্ত্রীর স্কুল খোলার ঘোষণাকে এসএফআই জয় হিসেবে দেখছে ।

এসএফআইয়ের চাপেই বঙ্গে খুলল স্কুল, দাবি সৃজনের

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য (SFI State Secretary Srijan Bhattacharjee) জানিয়েছেন, ন্যায্য দাবির সামনে প্রশাসনের মাথা আংশিক ভাবে ঝোঁকানো গিয়েছে । তার জন্য তাঁরা আনন্দিত । তবে এখানেই শেষ নয় ৷ বরং আরও কিছু দাবি নিয়ে তাঁরা আগামিকাল থেকে ফের পথে নামবেন । এবার লক্ষ্য প্রথম শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল খোলা, মিড-ডে মিল চালু, এক বছরের ফি মকুব-সহ একাধিক দাবি আদায় ৷

সৃজন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই আন্দোলনে ধাপে ধাপে সুর চড়বে । শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্যপালের কাছে দাবি পৌঁছানো হবে । তাতে কাজ না হলে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি অভিযানে নামার হুমকি দিয়েছেন তিনি ।

