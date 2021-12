কলকাতা, 17 ডিসেম্বর : শেষ হল কলকাতা পুরভোটের প্রচার পর্ব। শুক্রবার বিকেল 5টা থেকেই শুরু হয়েছে সাইলেন্স জোন। হাতে বাকি মাত্র আর দু'দিন। তাই নির্বাচন ঘিরে যাতে কোথাও কোনওরকম নিরাপত্তার ফাঁক না থাকে, সে বিষয়ে বদ্ধপরিকর রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নিরাপত্তা সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে কমিশনের কর্তারা দফায়-দফায় বৈঠক করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে সংবেদনশীল বুথগুলিতে (Election Commission keeps a close eye on the sensitive booths)।

কলকাতা পৌর নির্বাচনে মোট বুথের সংখ্যা 4959। তার মধ্যে প্রধান বুথ 4739, অতিরিক্ত বা অক্সিলিয়ারি বুথের সংখ্যা 220।



কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত বরোভিত্তিক সংবেদনশীল বুথের তালিকা একনজরে (sensitive booths for KMC election):



বরো:1- মোট বুথ: 345

সংবেদনশীল বুথ :112



বরো:2- মোট বুথ: 201

সংবেদনশীল বুথ :69



বরো:3- মোট বুথ: 400

সংবেদনশীল বুথ :100



বরো:4- মোট বুথ: 270

সংবেদনশীল বুথ :91



বরো:5- মোট বুথ: 244

সংবেদনশীল বুথ :36



বরো:6- মোট বুথ: 305

সংবেদনশীল বুথ :71



বরো:7- মোট বুথ: 587

সংবেদনশীল বুথ :250



বরো:8- মোট বুথ: 293

সংবেদনশীল বুথ :31



বরো:9- মোট বুথ: 365

সংবেদনশীল বুথ :43



বরো:10- মোট বুথ: 477

সংবেদনশীল বুথ :67



বরো:11- মোট বুথ: 243

সংবেদনশীল বুথ :48



বোরো:12- মোট বুথ: 278

সংবেদনশীল বুথ :44



বরো:13- মোট বুথ: 208

সংবেদনশীল বুথ :22



বরো:14- মোট বুথ: 264

সংবেদনশীল বুথ :36



বরো:15- মোট বুথ: 245

সংবেদনশীল বুথ :73



বরো:16- মোট বুথ: 236

সংবেদনশীল বুথ :46

সবমিলিয়ে কলকাতা পুরভোটে সংবেদনশীল বুথের সংখ্যা 1139 ৷