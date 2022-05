কলকাতা, 7 মে : ফুলবাগান থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মেট্রো স্টেশন যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রস্তুত । তবে, কবে চালু হবে পরিষেবা (When will the Sealdah Metro service be started) ? মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে উঠছে সেই প্রশ্ন ৷ মনে করা হচ্ছে, একবার এই স্টেশনটি চালু হয়ে গেলে দেশের ব্যস্ততম রেল স্টেশনগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে শিয়ালদা ৷

কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা শিয়ালদা স্টেশনের পরিদর্শন করেছিলেন ৷ পরিদর্শন শেষে তিনি জানিয়েছিলেন, যাত্রী পরিষেবার জন্য তৈরি শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন ৷ এও জানিয়েছিলেন যে, মেট্রো রেলের কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (CRS) এর যে কাজগুলি বাকি ছিল সেগুলি শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ আর যে কাজগুল বাকি রয়েছে তা সময়সাপেক্ষ ৷ মনে করা হচ্ছে, আগামী জুন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বাকি কাজগুলিও (Sealdah Metro service is being delayed) ৷

তবে, কলকাতা ও শহরতলীর মানুষজন এখন শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনের পরিষেবা চালু হওয়ার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ৷ প্রথমে কথা ছিল বাংলা নববর্ষে উদ্বোধন করা হবে এই স্টেশনের ৷ তবে, সিআরএস কমপ্লায়েন্সের বেশ কিছু কাজ বাকি থাকায় তা সম্ভব হয়নি ৷ যদিও পরে শোনা যায় যে, রবীন্দ্রজয়ন্তীতে অর্থাৎ 25 বৈশাখ উদ্বোধন করা হবে ৷ তবে, তাও সম্ভব নয় ৷

কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (KMRCL) এর পক্ষ থেকে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যাত্রী পরিষেবার জন্য সব দিক থেকে প্রস্তুত শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন ৷ এ বার অপেক্ষা শুধু কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক থেকে সবুজ সংকেতের । তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা রেলওয়ে বোর্ডকে আমাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি ৷ এখনও চূড়ান্ত তারিখ পাওয়া যায়নি ৷ তবে, কার হাত দিয়ে উদ্বোধন হবে ? সেই বিষয়ে আমাদের কাছে খবর নেই ৷’’

পাশাপাশি কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার তথা প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক প্রত্যুষ ঘোষ বলেন, ‘‘যেহেতু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন তাই হয়তো উদ্বোধক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই দেখা যাবে ৷ তাই পিএমও থেকে যেদিন তারিখ চূড়ান্ত করে জানানো হবে, সেই মতই হবে উদ্বোধন ৷ রেলওয়ে বোর্ড এই পুরো বিষয়টি দেখছে ৷’’

রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেউ থাকবে কিনা ? সেই বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুষ ঘোষ বলেন, ‘‘সরকারি প্রটোকল অনুসারে যাদের যাদের আমন্ত্রণ করার প্রয়োজন তাঁদেরকেই আমন্ত্রণ করা হবে ৷’’ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত উদ্বোধনে তৎকালীন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং প্রাক্তন সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় থাকলেও রাজ্যের তরফে কেউ ছিলেন না ৷ যদিও সেই সময় জানা গিয়েছিল যে, আমন্ত্রিতদের মধ্যে মন্ত্রী সুজিত বসু, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং বিধাননগর পৌনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী ছিলেন ৷

তবে, তাঁরা সেই সময় অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন ৷ এর পর নর্থ-সাউথ সেকশনে মেট্রো নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই সময় রাজ্যের তরফে কেউ উপস্থিত ছিলেন না ৷ তবে, এইবার উদ্বোধনে থাকছেন কিনা সেটাই দেখার ৷