কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি : উত্তর 24 পরগনার স্কুল পরিদর্শককে 5 হাজার টাকা জরিমানা করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC Fine School inspector) ৷ এক স্কুল শিক্ষকের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁকে বদলির নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ৷ তিন বছর হয়ে গেলেও সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় উত্তর 24 পরগনার স্কুল পরিদর্শককে 15 দিনের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ওই জরিমানা রাজ্য লিগাল সার্ভিস কর্তৃপক্ষের সেলে জমা করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

উত্তর 24 পরগনার নেজাটের বাসিন্দা গোপাল মাহাতো 10 বছর আগে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার একটি স্কুলে বাংলার শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন ৷ পরবর্তী সময়ে ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি হাইস্কুলে পদ খালি থাকায় সেখানে নিজের বদলির আবেদন জানান গোপাল মাহাতো ৷ উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দা হওয়ায় তিনি সেই জেলার স্কুল পরিদর্শকের কাছে আবেদনটি করেছিলেন ৷ কিন্তু, বহুদিন হয়ে গেলেও সেই আবেদনের কোনও সাড়া পাননি স্কুল শিক্ষক ৷

এরপর গোপাল মাহাতো কলকাতা হাইকোর্টে এনিয়ে মামলা দায়ের করেন ৷ সেই মামলায় 2019 সালে হাইকোর্ট গোপাল মাহাতোকে ক্যানিংয়ের স্কুলে বদলির নির্দেশ দেয় ৷ সেই রায়ের 3 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু, আজও সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি (School inspector Fined for not to Implement Court Order) ৷ ফলে সেই রায়ের কপি নিয়ে ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন স্কুল শিক্ষক গোপাল মাহাতো ৷ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে এবং 2019 সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের কপি দেখার পর, উত্তর 24 পরগনার স্কুল পরিদর্শককে 5 হাজার টাকা জরিমানা করেছে ৷ দু’সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে ৷