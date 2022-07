লিলুয়া, 30 জুলাই: বেহাল রাস্তার জেরে লরির তলায় পিষ্ট হয়ে ছাত্রীর মৃত্যু। মর্মান্তিক এই ঘটনার সাক্ষী রইল লিলুয়ার সূর্যনগর এলাকা ৷ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বছর তেরোর লক্ষ্মী তুরির ৷ স্থানীয়দের দাবি, বেহাল রাস্তার জন্যই ঘটেছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি (Agitators blamed that poor condition of road was the cause of the accident) ৷

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রাস্তার মাঝে বেশ বড় বড় গর্ত রয়েছে ৷ বর্ষায় জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ৷ এমতাবস্থায় লরির চালক গর্ত এড়ানোর চেষ্টা করেন ৷ আর তার জেরেই প্রাণ গিয়েছে ছাত্রীর ৷ এরপরই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা ৷ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে পুলিশ এবং ব়্যাফের সাহায্য নিয়েছে প্রশাসন ৷

দুর্ঘটনার পরই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন উত্তেজিত জনতা

জানা গিয়েছে, লক্ষ্মী লিলুয়ার সোয়াইকা গার্লস স্কুলের ছাত্রী ৷ রোজই স্কুলের পর এই এলাকা দিয়ে বাড়ি ফিরত সে ৷ কিন্ত এদিন সব হিসেব ওলটপালট হয়ে গেল ৷ ছাত্রীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী ৷ লরিটিকে ঘিরে ধরে ভাঙচুর করতে শুরু করে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে লরি ছেড়ে পালিয়ে যায় লরি চালক ও খালাশী। উত্তপ্ত জনতাকে শান্ত করতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ব়্যাফ নামানো হয়েছে । তবে এখনও যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে এলাকায় । স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে এর আগেও সরব হয়েছিলেন তাঁরা ৷ তবু প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷ আর তার জেরেই ঘটে গিয়েছে এই দুর্ঘটনা ৷

