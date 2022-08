কলকাতা, 20 অগস্ট: মালদার আট বছর বয়সি সায়ন্তিকা দাসের পর 23 বছরের সাহিল শেখ ৷ মালদা থেকে পাড়ি দিল কলকাতায় ৷ উদ্দেশ্য একই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (CM Mamata Banerjee) সঙ্গে দেখা করা ৷ তবে দু'জনের ধরনটা আলাদা ৷ প্রথমজন সাইকেল নিয়ে পাড়ি দিয়েছিল আর দ্বিতীয়জন হেঁটেই ৷

আগামী 28 অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস (Foundation day of Trinamool Chhatra Parishad) ৷ সেই উপলক্ষে 29 অগস্ট ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে । সেখানে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই ঐতিহাসিক সমাবেশের জন্য সুদূর মালদা থেকে হেঁটে কলকাতার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হবে সাহিল (Sahil Sheikh walks all the way from Malda to meet CM) ।

হেঁটে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতে মালদা থেকে কলকাতার পথে সাহিল

মালদা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য সাহিল শেখ (Malda Boy Sahil Sheikh) । বর্তমানে তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য দলনেত্রীর আর্শীবাদ । তবে এর পাশাপাশি সে প্রতিবাদ জানাচ্ছে জ্বালানি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে । আর তাই 29 তারিখের বিরাট সমাবেশে যোগ দিতে প্রায় 336 কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে আসছেন সাহিল । রোদ-ঝড়-বৃষ্টিকে মাথায় নিয়েই হেঁটে যাচ্ছে তিনি । এ প্রসঙ্গে সাহিল বলেন," বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পেট্রল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে চলেছে তার প্রতিবাদ স্বরূপ আমার এই কর্মসূচি । বৃষ্টির জন্য সমস্যায় পড়ছি । খাবার বলতে ড্রাই ফুড ও নিরামিশ খাওয়ার খাচ্ছি ।"

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য সাহিল শেখ

তবে প্রতিনিয়ত তাঁর খোঁজ খবর নিচ্ছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য । তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি প্রান্তিক চক্রবর্তী বলেন, "প্রতিনিয়ত আমরা খোঁজ নিচ্ছি । যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে সাহিল যাচ্ছে, সেইসব জায়গায় আমাদের দল তাঁর খোঁজখবর নিচ্ছে ।"