কলকাতা, 7 ডিসেম্বর : বাঘা যতীনের সম্রাট মৌলিক ৷ যাঁকে 'যাযাবর' বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না ৷ ভূপেন হাজারিকার 'আমি এক যাযাবর' গানের সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলে যায় তাঁর জীবনদর্শন ৷ একজন ভলগার তীর ধরে গঙ্গা পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির কথা বলেছিলেন ৷ ঠিক উল্টোপথে অর্থাৎ গঙ্গা থেকে ভলগার নদীতট ধরে বাঘা যতীনের সম্রাট চাক্ষুষ করেছেন নদীর ভাঙাগড়ার সঙ্গে মানুষের জীবনের ভাঙাগড়া কেমনভাবে সম্পর্কিত ৷

2016 কর্পোরেট সংস্থার মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে মানবজাতিকে জলের মর্ম বোঝাতে উদ্যোগী হয়েছেন সম্রাট (Samrat Moulik takes initiative for water literacy) ৷ তাঁর যাযাবর হওয়ার পিছনে এটাই অদ্ভূত অথচ মহৎ নেশা ৷ সাইকেলে চেপেই সম্প্রতি এদেশ থেকে থেকে বাঘা যতীনের ছেলে পাড়ি দিয়েছিলেন রাশিয়ায় (Samrat went Russia from Kolkata by cycle) ৷ যদিও ইসিনবায়েভার দেশে গিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম নদী ভলগার দূষণ দেখে আশাহত সম্রাট ৷ 14 কোটির দেশে যেভাবে পবিত্র ভলগা দূষিত হচ্ছে তার সঙ্গে গঙ্গাদূষণের প্রচুর সাদৃশ্য পেয়েছেন নিজেকে 'রিভার সাইক্লিস্ট' বলে দাবি করা সম্রাট ৷

নদীদূষণ রুখে পৃথিবীকে বাঁচাতে দেশ, কাল, স্থান, সীমানা বা ভাষা নির্বিশেষে আক্ষরিক অর্থে 'গ্লোবাল ভিলেজ' গড়ে তুলতে হবে। গঙ্গা দূষিত হলে রাশিয়ার ভলগার উপর তার প্রভাব পড়বে নিশ্চিত। তাই সম্রাট বলছেন, সকলের ওয়াটার লিটরেসির প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতি দূষণ, জল দূষণ কিংবা জল সংরক্ষণের বিষয় কমবেশি আমরা সকলেই অশিক্ষিত। সুতরাং গঙ্গা হোক বা ভলগা, নদী বাঁচাতে দেশে দেশে ঘুরে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন সম্রাট। সম্বল একটিমাত্র সাইকেল ৷