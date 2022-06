কলকাতা, 13 জুন : করোনা পরিস্থিতিতে প্রায় দেড় বছর বন্ধ ছিল রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি । তবে দীর্ঘ সময়ের পর গত ফেব্রুয়ারি থেকেই ছন্দে ফিরছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । আবার স্কুলমুখো হচ্ছিল পড়ুয়ারা । এরপর তীব্র গরম থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে দেড় মাসের ছুটির ঘোষণা করে রাজ্য সরকার । এবার আবারও 11 দিন বাড়ানো হল গরমের ছুটি (Summer Vacation)।

অন্যদিকে রাজ্যের করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী । তাই সংক্রমণ এড়াতে কচিকাঁচাদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আবারও যদি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, সেই ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারে পড়ুয়ারা । রাজ্য সরকারের আজকের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষামহলে উঠেছে প্রশ্ন (reaction on govt decision on extending summer vacation)। তৈরি হচ্ছে বিতর্ক । ইতিমধ্যেই সরকারি স্কুলের একাংশের শিক্ষক সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজকের নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে, অবিলম্বে স্কুল খুলে দেওয়ার আর্জি নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন (letter to CM Mamata Banerjee)।

আরও পড়ুন : Summer Vacation Extended: কমেনি তাপমাত্রার পারদ, তাই আরও বাড়ল গরমের ছুটি

অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, "রাজ্যে গত দেড় মাস ধরে চলছে গরমের ছুটি । আবার আজ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সেই ছুটি 26 জুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হল । একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নেওয়া চলছে । মিড ডে মিলের প্রক্রিয়া চলছে । গরম পড়েছে ঠিক কথাই কিন্তু প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে । এমনিতেই করোনা আমাদের দেড় বছর কেড়ে নিয়েছে । তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন যে স্কুলে গরমের ছুটি আর বাড়াবেন না । পাশাপাশি আজ যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক । এই মর্মে আমরা কিছু আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছি ।"

অবিলম্বে স্কুল খোলার আর্জিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষাকর্মী শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, "শিক্ষাকে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা আজ আর গোপন নয়, প্রমাণিত সত্য । শিক্ষা শেষ মানে সবই শেষ ৷ আমরা শিক্ষা দফতর তথা রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদে নামতেই হবে । অভিভাবক-সহ যৌথভাবে সমস্ত সংগঠনকে একত্রিত ভাবে প্রতিবাদে নামার আহ্বান জানাচ্ছি ।"

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষা মহলে উঠেছে প্রশ্ন

অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সভাপতি নীলাশিস বসু বলেন, "পুনরায় গরমের ছুটি 26 শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হল । প্রায় দেড় মাস স্কুল বন্ধ থাকার পর আবারও এই ছুটি শিক্ষার পরিসরকে খর্ব করার নামান্তর । এর আগে অতিমাত্রিক দোহাই দিয়ে লাগাতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল । স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নত করে এই দাবদাহে শিক্ষা কক্ষগুলির পরিবেশকে যথাপোযুক্ত করে পঠন-পাঠন শুরু করা হোক । তাই আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানাচ্ছি যে অবিলম্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক পড়াশোনার জগতে ফিরিয়ে আনা হোক ।"

আরও পড়ুন : Summer Vacation: বেসরকারি স্কুলে এখনই বাড়ছে না গরমের ছুটি

অন্যদিকে আজকের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে অভিভাবকরাও উষ্মা প্রকাশ করেছে । ইউনাইটেড গার্ডিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, "আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে, গরমও বাড়ছে । গরমে কীভাবে স্কুল চালু রাখা যায় তার পরিকল্পনা নয়, বরং একে অজুহাত করে ছুটি আরও 15 দিন বাড়ানো শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী । এবারেও অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-সহ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত কেউই গরমের ছুটি বাড়ানোর কোনও আবেদন সরকারকে করেনি । আবহাওয়া দফতর ঘোষণা করেছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বঙ্গে বর্ষা আসবে, ফলে তাপমাত্রা কমবে । তাহলে গরমের ছুটি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কি কারণে ? এর ফলে সিলেবাস শেষ হবে না । ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপ সৃষ্টি হবে । অনলাইন পরীক্ষার দাবি উঠবে । আমরা মনে করি এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত পরিকল্পিত । সরকারি স্কুলগুলো এমনিতেই ধুঁকছে । শিক্ষক নেই, যতটুকু শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে তাও মেধার ভিত্তিতে নয় । ফলে শিক্ষার মান নিম্নগামী । এই অবস্থায় এই সিদ্ধান্ত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অভিভাবকদের আস্থাহীনতা তৈরী করবে । ফলে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ বাড়বে । অনলাইন নির্ভরতা বাড়বে । শিক্ষা সংকুচিত হবে । ইউনাইটেড গার্ডিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি উভয় অভিভাবক সমাজের কাছে শিক্ষা স্বার্থবিরোধী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই ।"