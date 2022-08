কলকাতা, 18 অগস্ট: দুর্নীতির ফাঁসে জেরবার মমতা সরকার । এক রকম বাধ্য হয়েই সরকারের দুই নম্বর মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata to New Ministers)। এরপর নিয়ে এসেছেন নতুন কিছু মুখ । তাঁদের নিয়ে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সতর্কবার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Cabinet Meeting)। স্পষ্ট ভাষায়, তিনি জানালেন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করুন (Mamata Banerjee warns new ministers)। ভালোভাবে দফতরকে সময় দিন । কোনও ফাইল ঠিকমতো না পড়ে সই করবেন না । শহরে এলে লাল বাতির গাড়ি বা পাইলট কার এড়িয়ে চলুন ।

নিয়োগ দুর্নীতি বিতর্ক প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী । এ দিন মন্ত্রীদের বার্তা দেন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখতে হবে । কলকাতা তথা জেলার মন্ত্রীরা আজকে থেকে পাইলট কার ব্যবহার করতে পারবেন না । ছেড়ে দিতে হবে লাল বাতির গাড়িও । মন্ত্রীদের স্পষ্টত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কলকাতা থেকে জেলা বা জেলা থেকে কলকাতায় আসতে যদি মন্ত্রীরা লাল বাতির গাড়ি ব্যবহার করেন সে ক্ষেত্রে বিষয়টিকে ভালোভাবে নেবে না নবান্ন । একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এই বার্তাও দেন, কাজ ফেলে রাখা যাবে না । দিনের কাজ দিনে শেষ করতে হবে । এখন মন্ত্রীদের পাশাপাশি প্রতিমন্ত্রীদেরও দফতরের কাজ সামলাতে হবে । এ ক্ষেত্রে তাঁদের কী দায়িত্ব পালন করতে হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে দেবে নবান্ন ।

আরও পড়ুন: এবার প্রতিমন্ত্রীদেরও দফতরে নির্দিষ্ট কাজ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

আসলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতারের পর সরকার তার ভাবমূর্তি উদ্ধারের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে । এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান না তাঁর দফতরের নতুন কোনও মন্ত্রীর নামে দুর্নীতি বা অস্বচ্ছতার অভিযোগ ওঠে । মনে করা হচ্ছে, সেজন্যই নতুন মন্ত্রীদের আগেভাগে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । কোনওভাবেই যেন তাঁরা এমন কিছু না করেন যার জন্য সরকারকে অস্বস্তিতে পড়তে হয় ।

প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম দুর্নীতিতে জড়িয়ে যাওয়ার পর দলের মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছিলেন মন্ত্রীরা যেন এমন কিছু না করেন, যা সরকার এবং দলের জন্য অসম্মানের । তারপরেই রাজ্যের এক মন্ত্রীকে কড়া বার্তা দেন মমতা । এ দিনের বৈঠকে রাজ্যের এক শীর্ষ স্থানীয় মন্ত্রীকে কিছুটা ধমক দেন মুখ্যমন্ত্রী । বৈঠকের শুরুতেই তাঁর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার নামে এত অভিযোগ শুনছি কেন ? পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি রেখে চলো । কেন আমাকে অভিযোগ শুনতে হবে ?" এরপর নতুন মন্ত্রীদের একাধিক সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ।