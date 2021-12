কলকাতা, 12 ডিসেম্বর : ঠাকুরদা অজিত পাঁজা জনসেবায় বেঞ্চমার্ক তৈরি করে গিয়েছেন বাংলার রাজনীতিতে ৷ যা ধরে রাখতে অনেকাংশে সফল মা শশী পাঁজা। যিনি বর্তমানে রাজ্যের মন্ত্রীও বটে ৷ সবমিলিয়ে নির্বাচন ঘিরে ব্যস্ততা, টেনশনের চোরাস্রোত ভীষণই পরিচিত প্রয়াত অজিত পাঁজার নাতনি পূজা পাঁজার কাছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে যিনি এবার কলকাতা পুরভোটে 8 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী ৷

আগামী 19 ডিসেম্বর পূজার রাজনৈতিক জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা ৷ তার আগে শেষ রবিবার সকালে চুটিয়ে প্রচার সারলেন মায়ের সঙ্গে (Puja Panja joins her mother during campaign on last Sunday before election) ৷ আত্মবিশ্বাস নিয়েই এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনলেন। পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। যদিও তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণক স্বাভাবিক উত্তরাধিকার বলতে নারাজ পূজা। বরং একে ঐতিহ্য বহনের দায় বলতেই বেশি আগ্রহী তিনি। পূজার লক্ষ্য কসমোপলিটন সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ওয়ার্ডে পরিছন্ন, দুর্নীতিমুক্ত পুর পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা। 'ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস' প্রবাদে বিশ্বাসী পূজা জানান, নির্বাচিত হলে পরিষ্কার পরিছন্ন ওয়ার্ড যেমন নজর দেবেন, যা করোনা-ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথেও সহায়ক হবে। একইসঙ্গে নিয়মিত ব্যবধানে ওয়ার্ডে স্যানিটাইজেশনে নজর দিতে চান শশী পাঁজা কন্যা।

পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্য রক্ষাই চ্যালেঞ্জ পূজার কাছে

আর মেয়ের রাজনীতিতে পদার্পণ নিয়ে কী বলছেন শশী পাঁজা ? পারিবারিক সূত্রে মেয়ের আলাদা পরিচিতি থাকবেই তবে পূজা রাজনীতিতে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করুক (Sashi Panja says let Puja prove her worth in politics) ৷ বলছেন রাজ্যের নারী, শিশু এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ৷ পূজার রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই বলেও জানালেন শশী পাঁজা। একইসঙ্গে মেয়ের মধ্যে উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন বলেও মত রাজ্যের মন্ত্রীর।