কলকাতা, 31 জুলাই: মন্ত্রিসভা থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আগেই সরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এ বার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের পালা ৷ আগামিকাল অর্থাৎ, সোমবারই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ সেরে ফেলতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Possible Changes in State Cabinet and TMC Leadership Very Soon) ৷ অন্তত তৃণমূল সূত্র থেকে তেমনটাই জানা যাচ্ছে ৷ এখনও পর্যন্ত যা খবর, মন্ত্রিসভায় কিছু নতুন মুখ নিয়ে আসতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী (Expansion of State Cabinet) ৷ যাঁদের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি রয়েছে এবং তাঁরা কর্মঠ বলে পরিচিত ৷ এক্ষেত্রে আলাদা করে কোনও নাম প্রকাশ্যে না এলেও, যতদূর শোনা যাচ্ছে সোমবার মন্ত্রিসভায় রদবদল করেই নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

তবে, বদল যে শুধু মন্ত্রিসভায় হতে চলেছে এমনটা নয় ৷ মন্ত্রিসভার পাশাপাশি তৃণমূলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একটা বড় বদল দেখা যেতে পারে ৷ এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) একসঙ্গে একাধিক গুরুদায়িত্ব পালন করতেন ৷ সেই পদগুলিও ভাগ করে দেওয়া হতে পারে ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, কোনও নেতার উপর যাতে চাপ না বারে, সেই দিকে খেয়াল রেখেই দায়িত্বগুলি বন্টন করে দিতে চান তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Banerjee) ৷

যতদূর জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই এ নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ কথাও হয়েছে মমতার ৷ যেভাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) জড়িয়েছে এবং তার সঙ্গে একের পর এক জায়গা থেকে টাকা উদ্ধার হচ্ছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তৃণমূলের ভাবমূর্তি ৷ পাশাপাশি পার্থর ব্যক্তিগত জীবনও চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে ৷ এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জনের জন্য কড়া পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব ৷ পার্থকে আপাতত সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রাথমিক ব্যবস্থা নিয়েছে তৃণমূল ৷

যদিও, তার পরেও বিরোধীদের প্রশ্নবান থেকে বাঁচতে পারছে না শাসকদল ৷ আর তাই তৃণমূলের তরফে আগামী দিনে বেশ কিছু সাংগঠনিক রদবদল দেখা যেতে পারে ৷ মূলত এই সাংগঠনিক রদবদল করে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষকে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হবে যে, কোনও দুর্নীতিই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ কোনও অবস্থাতেই দল এসব মেনে নেবে না ৷

আরও পড়ুন: তৃণমূলের সব পদ থেকে অপসারিত পার্থ, ঘোষণা অভিষেকের

অন্যদিকে নবান্ন সূত্রে মন্ত্রিসভায় রদবদল সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আগামী দিনে রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর দফতর বদল হতে চলেছে ৷ একই সঙ্গে মন্ত্রিসভায় আসতে চলেছেন একাধিক নতুন মুখ ৷ যতদূর শোনা যাচ্ছে, নতুন মন্ত্রিসভায় বাবুল সুপ্রিয়, নির্মল ঘোষ, তাপস রায়দের নাম থাকতে পারে ৷ সোমবার অর্থাৎ, মাস পয়লায় আরও একবার মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়েছে ৷ রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপালের অনুমোদন পেলে, দ্রুত নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হতে পারে ৷

আর তৃণমূলের সংগঠন প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলা যায়, মহাসচিব পদটি পাকাপাকিভাবে তুলে দেওয়া হতে পারে ৷ এক্ষেত্রে ঘাসফুল শিবিরের রাজ্য কমিটিতে কিছুটা পরিবর্তন করা হতে পারে ৷ এমনকি এটাও শোনা যাচ্ছে, আগামী 29 অগস্টের পর তৃণমূল ছাত্র পরিষদেও সাংগঠনিক রদবদল করা হবে ৷

আরও পড়ুন: পার্থকে মন্ত্রিসভা থেকে সরালেন মমতা

এদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বারের দিল্লি সফরও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এমনিতেই এ বারের নীতি আয়োগের বৈঠকে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাই যোগ দিচ্ছেন ৷ থাকছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও ৷ কিন্তু, মমতা যে শুধু নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়ে ফিরে আসবেন, তেমনটা হবে না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এক্ষেত্রে রাজ্যের দাবি-দাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রকের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও আলাদা করে বৈঠক করার জন্য সময় চাইতে পারেন মমতা ৷ পাশাপাশি, সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করবেন নবনির্বাচিত ভারতের পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও ৷

আরও পড়ুন: 'আমাদের দল খুব কঠোর', পার্থর অপসারণ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মমতার