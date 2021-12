কলকাতা, 19 ডিসেম্বর : কলকাতা পৌরভোট চলাকালীন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সল্টলেকের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিধাননগর পুলিশ (police restrict Suvendu Adhikari from moving out of house) ৷ ঘটনাটি ঘটে বিকেল 5টা নাগাদ ৷ তখন বাড়িতে 20 জন বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক করছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ তবে কী কারণে তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলা হল সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি ৷ ঘটনাস্থলে যান বিধাননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ৷ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে টুইট করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ৷

বিজেপির দাবি, কলকাতা পৌরভোটে ব্যাপক সন্ত্রাস করেছে রাজ্যের শাসক দল ৷ পুলিশ পৌরভোটে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ৷ পুলিশের সঙ্গে বচসা বেধে যায় শুভেন্দু অধিকারী এবং অর্জুন সিংয়ের ৷ ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায় ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে অহেতুক তাঁকে আটকে রাখার অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷

শুভেন্দু অধিকারীকে বাড়ি থেকে বেরতে বাধা পুলিশের

এরপর খবর পেয়ে শুভেন্দু অধিকারীর বাড়িতে আসেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার৷ পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা হয় তাঁর ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে অযথা গন্ডগোল করার অভিযোগ করেন জয়প্রকাশ ৷ কলকাতা পৌরভোটে শাসকদলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাপ্পাভোটের অভিযোগ করেন তিনি ৷

এই নিয়ে টুইট করেন রাজ্যপাল ৷ তিনি লেখেন, "শুভেন্দু অধিকারী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ৷ তাঁর সল্টলেকের বাড়ি পুলিশ ঘিরে রেখেছে ৷ সেখানে 20 জন বিধায়কও উপস্থিত রয়েছেন ৷"