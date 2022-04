কলকাতা, 22 এপ্রিল : বগটুই থেকে হাঁসখালি ৷ এ রাজ্যে কিছু ঘটলেই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম পাঠিয়ে দেয় বিজেপি ৷ সেই ধাঁচেই জাহাঙ্গিরপুরীর ঘটনায় সত্য অনুসন্ধানে শুক্রবার সেখানে এক প্রতিনিধিদল পাঠায় তৃণমূল (TMC Representatives are in Delhi) ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো কাকলি ঘোষদস্তিদারের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধিদল এদিন জাহাঙ্গিরপুরীতে পৌঁছয় ৷ যদিও সেই অভিজ্ঞতা সুখের হল প্রতিনিধিদলের সদস্যাদের ৷ জাহাঙ্গিরপুরীতে গিয়ে এদিন পুলিশি বাধার মুখে পড়লেন কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, অর্পিতা ঘোষ, অপরূপা পোদ্দার এবং সাজদা বেগম (Police stopped TMC representatives from entering violence area at Jahangirpuri) ৷

স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তায় প্রাথমিকভাবে পুলিশকে এড়িয়ে জাহাঙ্গিরপুরীর সি ব্লকের কাছাকাছি এদিন পৌছে গিয়েছিল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল ৷ হিংসা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে 16 এপ্রিলের ঘটনার কথা জানতে শুরু করেন তারা ৷ আচমকাই পুলিশ এসে আটকে দেয় তৃণমূলের প্রতিনিধিদের ৷ পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে কাকলি-অর্পিতারা ভিতরের দিকে প্রবেশের চেষ্টা করলে কিছুটা পুলিশের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা ৷ সামান্য ধস্তাধস্তিও হয়। যা নিয়ে ফের উত্তেজনা ছড়ায় ৷

আরও পড়ুন : কাকলির নেতৃত্বে দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি

তবে পুলিশি বাধা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সত্য উদঘাটনে সফল হয়েছেন বলে দাবি সদস্যদের ৷ এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্য তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেশ করবেন। সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, "আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। ঘটনার দিন সেখানে ঠিক কী হয়েছিল, তা জানতে সাধারণ মানুষের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রশাসনের ভূমিকাও জানার চেষ্টা করেছি ৷ মোটের উপর শুধু বাহ্যিক ছবি দেখে ফিরে আসতে রাজি নই আমরা। বরং ঘটনার মূলে পৌঁছে সত্য উদঘাটনে সচেষ্ট আমরা। ফিরে গিয়ে এ সম্পর্কে রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জমা দেব ।"