কলকাতা, 10 অক্টোবর: শিশু থেকে বয়স্ক সকলের জন্যই রয়েছে নিউমোনিয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা। দু'বয়সি মানুষের জন্যই রয়েছে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন। তবে মাঝবয়সী যারা তাদের যদি এই রোগে ভোগান্তি থাকে তখন কী হবে! এবার সেই ব্যবস্থাই করা হল। আগামী 11 অক্টোবর অর্থাৎ আগামিকাল থেকে নিউমোনিয়ার নতুন ভ্যাকসিনের চতুর্থ পর্যায়ের ট্রায়াল শুরু হতে চলেছে রাজ্যে (Pneumonia Vaccine Trial to start in WB)। কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের (School of tropical medicine) পরীক্ষামূলক গবেষণাগারে সেই ট্রায়াল শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। মূলত 18 বছর বয়সী থেকে 49 বছর বয়সী পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের দেহে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

এর আগে দেশজুড়ে ছয় সপ্তাহ থেকে 17 বছর বয়সি এবং পঞ্চাশোর্ধ্বদের শরীরে 'প্রেভনার 13' নামের নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল । এরপরেই 2021 সালের মে মাসে 18-49 বছর বয়সিদের উপরেও নিউমোনিয়া ভ্যাকসিনের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অনুমতি দেয় ডিসিজিআই । ভারতে মোট পাঁচটি হাসপাতালে এই ভ্যাকসিনের ট্রায়ালের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাংলায় একমাত্র স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে ট্রায়ালের জন্য। এই ট্রায়ালে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর হয়েছেন চিকিৎসক শান্তনু মুন্সি (Doctor Santanu Munshi)। মোট 200 জনের শরীরে পরীক্ষামূলকভাবে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে ভ্যাকসিন ট্রায়াল ফেসিসিলেটর স্নেহেন্দু কোনার জানান, "দেশে ছ'সপ্তাহ থেকে 17 বছর এবং পঞ্চাশোর্ধ্বদের উপরে 'প্রেভনার 13' নামের এই প্রতিষেধকটি আগেই পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রতিষেধকের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় গবেষণার তথ্যের মিল রয়েছে। এরপরেই গত বছরের মে মাসে ডিসিজিআই 18-49 বছর বয়সিদের উপরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে।"

আরও পড়ুন: পুজোর সময়ে টেস্ট কমায় বাড়ছে ডেঙ্গিতে মৃতের সংখ্যা, বলছেন চিকিৎসকরা

ভ্যাকসিনটি নেওয়ার 7 দিনের মধ্যে কোনও অংশগ্রহণকারী সেচ্ছাসেবকের যদি 104 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি জ্বর আসে তাহলে তাঁকে রিসার্চ স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। রিসার্চ স্টাফেরা অংশগ্রহণকারীদের জ্বর আসছে কি না বা হাতে ভ্যাকসিন গ্রহণের জায়গায় কোনও লাল হওয়া বা সোয়েলিং হচ্ছে কি না, সেটা টেলিফোন করে মাঝেমধ্যেই খবর নেবেন অথবা অংশগ্রহণকারীরাও স্টাফদের ফোন করে রিপোর্ট করতে পারেন।