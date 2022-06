কলকাতা 6 জুন : কেকে'র মৃত্যুতে নজরুল মঞ্চের অনুষ্ঠানে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ইডিকে দিয়ে তা তদন্ত করানোর দাবিতে জনস্বার্থ মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে (PIL on KK death) ৷ জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ । শীঘ্রই মামলাটির শুনানি করা হবে বলে জানা গিয়েছে (PIL filed seeking ED investigation into allegations of financial corruption on KK death)।

আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ করেন, "নজরুল মঞ্চে কেকে'র অনুষ্ঠানের আয়োজন বেআইনি । অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে কলেজ আর্থিক দুর্নীতি করেছে । কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নামে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট বেআইনিভাবে এই অনুষ্ঠান করেছে । কলেজ ইউনিয়নের নামে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট কলেজের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মুম্বই থেকে শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করেছে । পাশাপাশি নজরুল মঞ্চে যেখানে আড়াই হাজারের মত আসন সংখ্যা, সেখানে কী করে ছয় থেকে সাত হাজার লোককে টিকিট দেওয়া হয় । আসলে টিকিটের কালোবাজারি করার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে ।"

আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলেন, "গুরুদাস কলেজের যে ছাত্র ইউনিয়নের নামে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে তার আহ্বায়ক হিসাবে যার নাম উঠে আসছে, তিনি বিগত আট বছর আগে ওই কলেজ থেকে পাঠ শেষ করে বেরিয়ে গিয়েছেন ৷ তাহলে কী করে তিনি কলেজ ইউনিয়নের অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক হন ? আসলে তৃণমূল ছাত্র ইউনিট গোটা রাজ্যের কলেজগুলোতে এই ভাবে আর্থিক তছরূপ করছে। এর তদন্ত হওয়া দরকার । পাশাপাশি এখানে পাশেই লেক থানার ছিল তাদের নাকের ডগায় এইভাবে বেআইনিভাবে অনুষ্ঠান করা হল, আর পুলিশ কী করছিল ? ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রির টাকা কাদের পকেটে গিয়েছে? এই একাধিক বিষয়ে ইডি-র তদন্ত জরুরি ।"

উল্লেখ্য, সকালে কলকাতা হাইকোর্টে আরও দুটো মামলা দায়ের হয়েছে, শিল্পী কৃষ্ণকুমার কুন্নাথ ওরফে কেকে'র নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠানের পর হোটেলে এসে আকস্মিক মৃত্যুতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার যথাযথ তদন্তের দাবিতে ।