কলকাতা 11 ডিসেম্বর : আসন্ন কলকাতা পৌরনিগমের ভোট-সহ রাজ্যের বাকি সমস্ত পৌরভোটগুলিতে প্রতিটি বুথে সিসিটিভি বসানোর আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা (PIL filed in High Court yet again on KMC Election issue)। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করা হয়েছে মামলাটি (The case has been filed in the division bench of chief justice Prakash Srivastava and justice Rajarshi Bharadwaj)। আগামী সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা ৷

মামলাকারীর বক্তব্য, বর্তমানে মাত্র 25% বুথে সিসিটিভি থাকে। অর্থাৎ বাকি শতকরা 75টি বুথে অনিয়ম করার সুযোগ রয়েই যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে 2015 বুথের সামনেই গুলিতে এক সাব-ইন্সপেক্টরের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় শুধুমাত্র সিসিটিভি ফুটেজ না থাকায় বহু বুথের প্রকৃত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। আগামী সোমবার মামলাকারীর আইনজীবী শুভব্রত চৌধুরী প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন মামলাটি দ্রুত শুনানির দাবিতে।

উল্লেখ্য, হাইকোর্টে পুরভোট সংক্রান্ত দুটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি গতকাল শেষ হয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। আগামী সপ্তাহে সেই মামলাদু'টির রায়দানের সম্ভাবনা আছে। জনস্বার্থ মামলা দু'টিতে দুই রাজনৈতিক দলের সদস্য মামলা করেছেন মূলত রাজ্যের সব পুরসভাগুলোতে একসাথে ভোট করানোর দাবিতে ৷ পাশাপাশি একসঙ্গে ভোট গণনা, ভোটে ভিভিপাট ব্যবহার-সহ আরও একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। এরইসঙ্গে এবার যুক্ত হল প্রতিটি বুথে সিসিটিভি লাগানোর দাবি।

আগামী 19 ডিসেম্বর কলকাতা পৌর নিগমের ভোট। ফলে মামলাকারীর কলকাতা-সহ রাজ্যের সব পুরসভার ভোটে সিসিটিভি লাগানোর দাবিতে আদালত সম্মতি জানালেও কলকাতা পুরভোটে তা কতটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে।