কলকাতা, 24 জুলাই: গতকাল রাতের তুলনায় অনেকটাই সুস্থ রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Physical Condition of Partha Chatterjee is Stable Says by SSKM Hospital Source) ৷ তাঁর শারীরিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে ৷ এসএসকেএম-এর তরফে জানা গিয়েছে, তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন ৷ রাতেই কার্ডিয়োলজির আইসিসিইউ-র 18 নম্বর বেড থেকে তিনতলায় এসি-1 নম্বর কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ৷

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের চিকিৎসায় 6 সদস্যের মেডিক্যাল টিম তৈরি করা হয়েছে ৷ তাঁরা সবসময় পার্থর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন ৷ বিশেষজ্ঞ দলে রয়েছেন কার্ডিয়োলজি, চেস্ট, অর্থোপেডিক, নেফ্রোলজি, মেডিসিন, এন্ডোক্রিনোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ৷ তবে, সকালের আলো ফুটতেই এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্থিতিশীল রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷

শুক্রবার সকাল থেকে ইডি-র গোয়েন্দারা পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ যা শনিবার সকাল প্রায় 9টা পর্যন্ত গড়ায় ৷ ইডি প্রশ্নবাণে রীতিমতো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ শুক্রবারও প্রথম 3 ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পরে অসুস্থ বোধ করেন তিনি ৷ তখন এসএসকেএম থেকে চিকিৎসকদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

গতকাল সকালে গ্রেফতারির পর পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় শারীরিক পরীক্ষার জন্য ৷ সেখান থেকে তাঁকে সরাসরি ব্যাংকশাল কোর্ট তোলে ইডি ৷ আদালত পার্থকে 2 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ তবে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী তাঁর অসুস্থতার কথা জানালে বিচারক তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করতে নির্দেশ দেন ৷

এসএসকেএম হাসপাতালে হুইল চেয়ারে করে ঢোকেন তৃণমূল মহাসচিব ৷ সেখানে ইডি’র তরফে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কার্ডিয়োলজি বিভাগের আইসিসিইউ-তে 18নং বেডে ভর্তি করানো হয় ৷ পাশাপাশি, উডবার্ন বিভাগেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জন্য শয্যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল ৷ তবে, সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলেই এ দিন সকালে এসএসকেএম হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে ৷ রাতেই তাঁকে তিনতলার এসি 1 নম্বর কেবিন স্থানান্তরিত করা হয় ৷ জানানো হয়েছে, মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে ৷