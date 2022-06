কলকাতা, 25 জুন: সাড়ে ছয় ঘণ্টা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে হার মানলেন সুজিত অধিকারী ৷ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, উঁচু থেকে পড়ায় তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছিল ৷ তারপর থেকে আর জ্ঞান ফেরেনি সুজিতের ৷ ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসকরা চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷

মল্লিক বাজারের ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সে চিকিৎসারত রোগী সুজিত শুক্রবার আচমকাই বিল্ডিংয়ের আটতলার কার্নিশে উঠে পড়ে (A Patient Goes Down in Cornice)। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা ছিলেন সেখানে তিনি । এর পর সেখান থেকে নিচে ঝাঁপ দেন 33 বছর বয়সি সুজিত(Patient of Mullick bazar Hospital Fell Down)। একাধিক তলায় কার্নিশে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়েন তিনি।

তবে এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ তেমনই পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়েও সরব হয়েছেন রাজনৈতিক থেকে চিকিৎসক মহল । এই গোটা ঘটনায় চিকিৎসক সংগঠন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছে (patient Sujit Adhikari of Mullick Bazar incident dies)।

সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ডা. নীলরতন নাইয়া এক বিবৃতিতে বলেন, "আজ কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি থাকা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত এক রোগী ওই হাসপাতালের 8 তলার কার্নিশ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন । ওয়ার্ডের জানালার মধ্য দিয়ে কার্নিশে বেরিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বসেছিলেন । পুলিশ, দমকল কিংবা বিপর্যয় মোকাবিলার টিম তাঁকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয় । এই ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক । প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় পাওয়া সত্ত্বেও দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে তাদের তৎপরতা ও পরিকাঠামো কত অপ্রতুল ।"

তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি করল চিকিৎসক সংগঠন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার

আরও পড়ুন: Mallik Bazar Hospital Patient Falls Down: ব্যর্থ দমকল, মল্লিক বাজারে হাসপাতালের আটতলা থেকে নিচে পড়ে গেলেন রোগী

তিনি আরও বলেন, "হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে কীভাবে একজন রোগী কার্নিশে বেরিয়ে গেল, তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নচিহ্নের সামনেই দাঁড় করিয়েছে । আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষী অফিসারদের শাস্তি দাবি করছি ।"