কলকাতা, 3 জুলাই: বিধাননগর ও দমদমের মধ্যে 22 নম্বর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য রবিবার সকাল থেকে শিয়ালদা উত্তর শাখায় ব্যাহত হল রেল পরিষেবা (Passengers Suffers Due Cancelation of Trains in Sealdah North Section) ৷ যার জেরে এ দিন সকাল থেকে শিয়ালদার উত্তর শাখায় বাতিল থাকল 38টি লোকাল ট্রেন এবং 6টি মেল ও এক্সপ্রেস ৷ আর তার জেরে নাজেহাল হতে হল যাত্রীদের ৷ রবিবার দিন হওয়ায় অফিস যাত্রীদের ভিড় ছিল না ৷ তবে, বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য শিয়ালদা এবং অন্যান্য স্টেশন পৌঁছনো যাত্রীদের নাকাল হতে হল ৷ যদিও, রেলের তরফে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার এই খবর আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল (Train Cancelled in Sealdah)৷

বিশেষত এ দিন সকালে মুম্বই ও চেন্নাই থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন শিয়ালদায় পৌঁছয় ৷ সেই ট্রেনের যেসব যাত্রী শিয়ালদা থেকে লোকাল ধরবেন বলে ভেবেছিলেন, তাঁদের চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হয় ৷ প্রায় 2-3 ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে বসে থাকতে হয় ওই সব যাত্রীদের ৷ এ দিন বিধাননগর ও দমদমের মাঝে 22 নম্বর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলায় এই সমস্যা তৈরি হয় ৷ পূর্ব ঘোষণা মতো, শনিবার রাত 11টার পর থেকেই ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় শিয়ালদা উত্তর শাখায় ৷

আরও পড়ুন: Shovabazar-Sutanuti Metro: নর্থ-সাউথ করিডরের শোভাবাজার-সুতানুটী মেট্রো স্টেশনে বসল আন্তর্জাতিক মানের চলমান সিঁড়ি

এ দিন সকাল থেকে মূলত এই ট্রেনগুলি বাতিল ছিল,

লোকাল ট্রেন--

আপ ও ডাউন হাবড়া লোকাল

আপ ও ডাউন ডানকুনি লোকাল

ডাউন ও আপ রানাঘাট লোকাল (মোট 4টি ট্রেন)

আপ ও ডাউন কল্যাণী সীমান্ত লোকাল

আপ ও ডাউন দত্তপুকুর লোকাল

আপ ও ডাউন হাসনাবাদ লোকাল

আপ ও ডাউন গেদে লোকাল

আপ ও ডাউন ব্যারাকপুর লোকাল

আপ ও ডাউন নৈহাটি লোকাল

আপ ও ডাউন বারাসত লোকাল

আপ ও ডাউন শান্তিপুর লোকাল

আপ ও ডাউন বজবজ লোকাল শিয়ালদা উত্তর শাখায় ট্রেন বাতিলে নাজেহাল যাত্রীরা

এছাড়াও বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন দেরিতে ছাড়ে শিয়ালদা স্টেশন থেকে ৷ পাশাপাশি, আজ সকালে 6টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ৷