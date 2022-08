কলকাতা, 23 অগস্ট: এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee) স্ট্যান্ডিং কমিটিতে না-রাখার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য বিধানসভা । বিধানসভা সূত্রে খবর, আপাতত বিধানসভার কোনও কমিটিতেই রাখা হবে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (partha chatterjee is not in standing committee) ৷ জানা গিয়েছে, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কোনও বিধায়ককে যাতে কোনও কমিটির চেয়ারম্যান করা না হয়, এমনই অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর তরফে বিধানসভা কর্তৃপক্ষের কাছে এসেছে ৷

রীতি অনুযায়ী যে কোনও বিধায়ক বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি বা অন্যান্য পরিষদীয় কমিটির সদস্য হন । যেহেতু পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখন আর মন্ত্রী নন, তাই তাঁকে বিধানসভার কোনও একটি কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে এমনটাই রীতি । তবে বিধানসভার সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না (Partha Chatterjee is not in Assembly Standing Committee) । যদি আদালতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন, সে সময়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি বা অন্য কোনও কমিটিতে তাঁকে জায়গা দেওয়া হতে পারে । আপাতত একজন সাধারণ বিধায়কই শুধু থাকছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ।

উল্লেখ্য, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ইডি'র হাতে গ্রেফতার হওয়ার দিনকয়েক পরেই তাঁকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূল মহাসচিব-সহ দলের একাধিক পদ থেকেও পার্থকে সরানো হয় ৷ ফলে বর্তমানে একজন সাধারণ তৃণমূল বিধায়ক হিসেবেই জেলে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷