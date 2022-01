কলকাতা, 4 জানুয়ারি: কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি এবার করোনার থাবা রাজ্য পুলিশের সদর দফতর ভবানী ভবনে (Covid in Kolkata police and CID)। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের দু'জন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ পদমর্যাদার আধিকারিক ও একজন আইপিএস আধিকারিক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন । তাঁরা আইসোলেশনে রয়েছেন বলে ভবানী ভবন সূত্রের খবর । ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরেই সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের ঘরগুলি সংক্রমণমুক্ত করা হয় ৷

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের (corona in kolkata police) বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক ইতিমধ্যেই করোনায় কাবু হয়েছেন বলে খবর । লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট 83 জন পুলিশ কর্মীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷ এর মধ্যে কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক সোমবার করোনায় আক্রান্ত (cid officers test covid positive) হয়েছেন বলে খবর । শুধু ডিসি ট্রাফিকই নন, কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল দেবাশিস বড়ালও সংক্রমিত হয়েছেন । তাছাড়াও ডিসি সাউথ আকাশ মাগারিয়ার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷ তারপরেই তিনি আইসোলেশনে যান বলে লালবাজার সূত্রের খবর (officers of kolkata police and cid test positive for covid 19)।

আরও পড়ুন: Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কমলেও বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণের হার

রাজ্য সরকারের (corona in bengal) শেষ বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন 6 হাজার 78 জন । এঁদের মধ্যে পুলিশ ও ডাক্তারদের পরপর আক্রান্ত হওয়ার খবরে উদ্বেগ আরও বাড়ছে ৷ এই অবস্থায় করোনার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে কীভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে কর্তব্যে অবিচল থাকা যায়, সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করছে কলকাতা পুলিশ । কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশ ৷

আরও পড়ুন: AIIMS cancels doctors' winter vacation: বাড়ছে কোভিড, ডাক্তারদের শীতকালীন ছুটি বাতিল করল এইমস