কলকাতা, 27 অগস্ট: রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করছে পরিবহণ দফতর (New System in Transport Department)। পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও 'স্মার্ট' ও স্বচ্ছ করে তুলতে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিস (আরটিও) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিস (এআরটিও) এর কাজগুলি এবার থেকে হবে অনলাইনেই । শনিবার এমনটাই জানালেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী (transport minister Snehasish Chakraborty) । গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করানো বা ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন বের করা অথবা লার্নার লাইসেন্স করা এই ধরনের কাজগুলিকে এখন আরও সহজেই বাড়িতে বসে করা যাবে । এর ফলে একদিকে যেমন সময়ও কম লাগবে, তেমনই দালাল চক্রের দৌরাত্ম্যও অনেকটাই কমবে (new online system in state transport department) ৷

কী কী কাজ করা যাবে এই অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে? গাড়ির মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনলাইনে কাগজপত্র জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম পরিবর্তন করানো যাবে । এছাড়াও গাড়ির নতুন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (online car registration certificate) ক্রেতা নিজেই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন । এরজন্য তাঁকে আরটিও'তে আসতে হবে না । ট্রেড সার্টিফিকেটের রিনিউ সম্পূর্ণভাবে অনলাইনেই করা যাবে । নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে পছন্দ সই নম্বর পাওয়ার জন্য এখন অনলাইনেই প্রয়োজনীয় টাকা জমা দিয়ে আবেদন করা যাবে । গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অনলাইনেই বৈধ কাগজপত্র জমা করার পাঁচ দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অনলাইনে পাওয়া যাবে ।

পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও স্মার্ট করতে অনলাইন পরিষেবায় জোর রাজ্যের

এছাড়াও গাড়ি কেনার সময় ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক দায়বদ্ধতার সমাপ্ত হচ্ছে । অর্থাৎ এই নতুন ব্যবস্থার মধ্যে ঋণদাতা ব্যাংক ও সংস্থাগুলিকে 'বাহন' পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করা হবে । এই ক্ষেত্রে আর ঋণ গ্রহীতাকে আর পরিবহণ দফতরে আসতে হবে না । পুরো কাজটাই করা যাবে অনলাইনের মাধ্যমে । ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে হবে এবং তিনদিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট হাতে পাওয়া যাবে । নথিভুক্ত বা রেজিস্টার্ড গাড়ির তথ্য সংগ্রহ করতে হলে সাধারণত পরিবহণ দফতরে গিয়ে আধিকারিকের কাছে দরখাস্ত জমা করতে হয় । নতুন প্রক্রিয়ায় পুরো ব্যবস্থাটি অনলাইনেই হবে ।

এই প্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন,"পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও স্মার্ট ও স্বচ্ছ করে তুলতে এবার থেকে আরটিও ও এআরটিও'র বেশিরভাগ কাজই অনলাইনে করা হবে । পাশাপাশি, আবেদনকারীদের বারবার পরিবহণ দফতরেও আসতে হবে না । একমাসের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে এই অনলাইন ব্যবস্থা ।" তিনি জানিয়েছেন, অনেকের পক্ষেই অনলাইনে আবেদন করা বা অনলাইন পরিষেবা ব্যাবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় । তাই তাঁরা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রর মাধ্যমে এই কাজগুলিও করতে পারবেন । আপাতত অনলাইন পরিষেবাটি চালু করা হলেও প্রথম একমাস এই পদ্ধতিতে কী কী সমস্যা হচ্ছে সেগুলি যাচাই করে তা আরও উন্নত করা হবে ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের নীতি মেনেই বাসভাড়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে তিনি জানান এদিন ৷